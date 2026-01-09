Brezilya ve Meksika, ABD'nin Venezuela'ya Saldırısını Kınadı

SAO PAULO, 9 Ocak (Xinhua) -- Brezilya ve Meksika, ABD'nin Venezuela'nın egemenliğine yönelik son saldırılarını kınayarak, dünyayı etki alanlarına bölme anlayışını reddettiklerini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Meksikalı mevkidaşı Claudia Sheinbaum'un Venezuela'daki gelişmeleri görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Lula ve Sheinbaum'un, Venezuela'da cumartesi günü baskın düzenleyen ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini alıkoyarak New York'a götürmesi konusunu ele aldığı ifade edildi.

Açıklamada, "Venezuela'nın egemenliğine yönelik saldırıları kınayan iki lider, dünyayı etki alanlarına bölme anlamına gelen miadı dolmuş her türlü görüşü de reddetmektedir. Bu bağlamda iki lider, çok taraflılık, uluslararası hukuk ve serbest ticarete olan bağlılıklarını bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Latin Amerika'nın en büyük iki ekonomisinin liderleri Lula ve Sheinbaum'un, Venezuela'da ve bölgede barış, diyalog ve istikrarı desteklemek üzere Venezuela ile işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını belirttiği kaydedildi.