Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı
04.06.2026 01:37
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Brezilya'da sıra dışı bir dolandırıcılık vakası yaşandı. Kendisini şiddet ve istismar mağduru 12 yaşında bir kız çocuğu olarak tanıtan 37 yaşındaki bir kadının, hayırsever bir ailenin yanında yaklaşık 14 ay boyunca çocuk gibi davranarak yaşadığı ortaya çıktı. Kadının kurduğu akılalmaz yalanlar zinciri, durumdan şüphelenen ailenin bir akrabasının durumu polise ihbar etmesiyle patlak verdi.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, sinema filmlerini aratmayacak bir dolandırıcılık hikayesini konuşuyor. 37 yaşındaki bir kadının, çocuk taklidi yaparak bir aileyi bir yılı aşkın süre boyunca kandırdığı tespit edildi.

ÖNCE MAĞDUR ÇOCUK ROLÜYLE KİLİSEYE GİTTİ

Yetkililerin paylaştığı bilgilere göre dolandırıcılık süreci, 37 yaşındaki kadının "Gabriele" takma adını kullanarak Joinville kentindeki bir kiliseye sığınmasıyla başladı. Kilise görevlilerine, Para eyaletinde yaşayan ailesi tarafından ağır istismara uğradığını ve canını kurtarmak için evden kaçtığını söyleyen kadın, burada derin bir acı tablosu çizdi.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

Yerel medyanın aktardığına göre, kadının bu trajik hikayesine tamamen inanan kilise üyeleri, ona ilk etapta maddi yardımda bulundu ve ardından kalıcı olarak barınabileceği hayırsever bir aile ayarladı. Kadını evlatları gibi bağırlarına basan aile, zamanla şüpheliye duygusal olarak bağlandı ve ona tıpkı öz çocukları gibi baktı.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

GÖRÜNÜMÜNÜ GİZLEMEK İÇİN AKILALMAZ YÖNTEMLER SEÇTİ

37 yaşında olmasına rağmen 12 yaşında bir çocuk olduğuna aileyi ikna etmek isteyen kadının, fiziksel olarak yetişkin görünmesini kamufle etmek adına akılalmaz yalanlar söylediği ve yöntemler geliştirdiği belirlendi.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

Dolandırıcı kadın, yetişkin hatlarını ve vücut yapısını açıklamak için otizmli olduğunu, ailesinin geçmişte kendisine zorla ağır hormon ilaçları içirdiğini ve bu yüzden erken geliştiğini iddia etti. Çocuk imajını pekiştirmek ve yalanını sürdürmek için de ev içinde sürekli biberon ve emzik kullandı. Geceleri evde sahte panik atak krizleri geçiren kadının, konuşurken de sesini bir çocuk gibi incelttiği bildirildi.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

Yardımsever aile durumu resmiyete döküp kadını yasal olarak evlat edinmek istediğinde sürekli konuyu geçiştirerek kimlik belgelerini kaybettiğini öne sürdü. Okula gitmek istememesini ise "Beni arayan şiddet yanlısı babam okula gelir, yerimi bulur" yalanıyla savunarak evde kalmaya devam etti.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

AKRABANIN ŞÜPHESİ OYUNU BOZDU: 5 EYALETTE DAHA YAPMIŞ

Yıllarca sürebilecek bu büyük dolandırıcılık oyunu, durumdan ve kadının hareketlerinden şüphelenen ailenin bir akrabasının durumu polise ihbar etmesiyle patlak verdi. İhbarın ardından harekete geçen emniyet güçlerinin 2 Haziran'da eve düzenlediği operasyonla gözaltına alınan 37 yaşındaki kadın, sorgusunda suçunu itiraf etti ve çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, kadının suç dosyasının oldukça kabarık olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerde kadının daha önce Sao Paulo, Rio de Janeiro ve Minas Gerais dahil olmak üzere tam beş farklı eyalette daha benzer yöntemlerle aileleri ve kurumları dolandırdığı, çocuk taklidi yaparak insanların duygularını istismar ettiği ortaya çıktı.

Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı

Dolandırıcılık, Brezilya, Güncel, Dünya, Çocuk, Aile, Son Dakika

Son Dakika Brezilya Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Brezilyalı ailenin evlat edindiği 12 yaşındaki kızın aslında 37 yaşında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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