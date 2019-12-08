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BRTK heyeti Edirne'de ziyaretlerde bulundu

6 saat önce

Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) yönetim kurulu üyeleri, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

BRTK heyeti Edirne'de ziyaretlerde bulundu, System.String[]

Balkan ve Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) yönetim kurulu üyeleri, Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

BRTK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp, BRTK yönetim kurulu üyeleri Nedim Dönmez, Erhan Pekkan, Cevat Güneş ve eski başkan Zürfeddin Hacıoğlu'nu, Devlet Konuk Evi'nde kabul etti.

Canalp ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Akademi Rumeli Projesiyle de Balkanlar'da yaşayan soydaşlara destek verdiklerini ve desteğe devam edeceklerini belirtti.

Hacıoğlu da "Cumhuriyetin 100. Yılı Projesi" hazırladıklarını belirtti.

Edirne'nin Balkanlara açılan kapı olduğunu aktaran Hacıoğlu, "Cumhuriyetin 100. Yılı Projesi kapsamında, Balkan coğrafyasında Osmanlı İmparatorluğu'nun mirası soydaşların anavatanla bağlarının geliştirilmesi için işbirliği yapmak istiyoruz. Bu konuda destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BRTK heyeti, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu da ziyaret etti, Balkanlardan gelen öğrencilerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Ekrem Canalp, Rumeli, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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