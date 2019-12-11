Brüksel AB zirvesine hazırlanıyor: Gündemde iklim krizi, bütçe ve Türkiye var - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brüksel AB zirvesine hazırlanıyor: Gündemde iklim krizi, bütçe ve Türkiye var - Son Dakika Dünya

Brüksel AB zirvesine hazırlanıyor: Gündemde iklim krizi, bütçe ve Türkiye var

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) liderleri, geleceğine yön vermek amacıyla kritik öneme sahip olan bir zirve kapsamında perşembe ve cuma günü Brüksel'de toplanacak. Zirvenin gündeminde iklim krizi, bütçe ve Türkiye var.

Brüksel AB zirvesine hazırlanıyor: Gündemde iklim krizi, bütçe ve Türkiye var, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) liderleri, geleceğine yön vermek amacıyla kritik öneme sahip olan bir zirve kapsamında perşembe ve cuma günü Brüksel'de toplanacak. AB Devlet ve Hükümet Başkanlarını bir araya getirecek olan iki günlük zirvenin ana gündem maddeleri iklim krizi, AB'nin uzun vadeli bütçesi, ekonomik ve parasal birlik. Bunun yanı sıra İngiltere'de yapılacak seçimlerin hemen ardından cuma günü Brexit de tartışılacak. Zirvede Türkiye, Afrika ve Minsk Anlaşması da görüşülecek. Zirvenin ikinci gününde toplantıya Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve Eurogrup Başkanı Mario Centeno da katılacak.


Zirvede Türkiye de görüşülecek


Avrupa Birliği liderler zirvesinin resmi gündeminde bulunmasa da perşembe akşamı Türkiye, Afrika ve Minsk anlaşması konularının da görüşülmesi bekleniyor. Zirveye ilk defa başkanlık yapacak olan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, üye ülkelere zirvenin gündemini ve aşılması gereken engelleri içeren bir mektup gönderdi. Mektupta," İlk günün sonunda Minsk Anlaşması'nın uygulanması konusunun görüşüleceği, Türkiye, Afrika ve Dünya Ticaret Örgütü'nün masaya yatırılacağı" ifade ediliyor.

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Avrupa Birliği, Türkiye, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:01 
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