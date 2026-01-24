Brüksel'de Boş Daireler İçin 52 Bin Euro Ceza - Son Dakika
Brüksel'de Boş Daireler İçin 52 Bin Euro Ceza

24.01.2026 20:21
Brüksel'deki bir binanın sahipleri, boş kalan daireler için 52 bin 150 euro ceza aldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi meydanı Grand Place'ta bir binanın sahipleri, daireleri uzun süre boş bıraktıkları için toplam 52 bin 150 avroyu bulan cezaya çarptırıldı.

The Brussels Times'ın haberine göre, şehrin tarihi merkezindeki 21 ve 22 numaralı binalarda, zemin kattaki çikolata dükkanlarının üzerinde bulunan 4 katın ya hiç kullanılmadığı ya da yalnızca depolama ve ofis amaçlı ayrıldığı belirlendi.

Konut sıkıntısı ve yüksek kira sorununun yaşandığı Brüksel'de bu durum, yerel yönetimin dikkatini çekti.

Brüksel Başkent Bölgesi'nin konut kanununa göre, söz konusu alanların konut amaçlı değerlendirilmesi gerekiyor. Bu nedenle bölge yönetimi, binanın sahiplerine toplamda 52 bin 150 avroyu bulan cezai yaptırım uyguladı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde

Mülk sahipleri, cezanın orantısız olduğunu savunuyor. İlk ve ikinci katların, kiracıları tarafından ofis, depo ve personel dinlenme alanı olarak kullanıldığını, binanın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının da konut dönüşümünü zorlaştırdığını belirtiyor.

Söz konusu karar, malikler tarafından Danıştaya taşındı. Hem bölge yönetimi hem de mülk sahiplerinin avukatları konu hakkında yorum yapmayı reddetti.

Brüksel'in "altın renkli" açık hava müzesi: Grand Place Meydanı

Brüksel'in tarihi ve turistik merkezi Grand Place, Karl Marx, Victor Hugo gibi ünlü isimlerin eserlerini yazdığı evleri barındırması ve farklı mimari tarzlarla donanan tarihi binalarla dünyanın en güzel meydanlarından biri olarak biliniyor.

Barok, Gotik ve 17. yüzyıl Fransız mimarisinden yaldızlı tarihi örneklerin bulunduğu meydanı günde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ediyor.

Kaynak: AA

Brüksel'de Boş Daireler İçin 52 Bin Euro Ceza
