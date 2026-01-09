Brüksel Otomobil Fuarı 102. Yılını Kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brüksel Otomobil Fuarı 102. Yılını Kutluyor

09.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brüksel Otomobil Fuarı, 102. yılında 60 bin metrekare alanda yüzlerce araçla kapılarını açtı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 102'nci yılı kutlanan Brüksel Otomobil Fuarı ziyarete açıldı.

Belçika Otomobil Federasyonu (FEBIAC) tarafından Brüksel Expo Center'da düzenlenen fuar ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

Dünyanın önde gelen motorlu taşıt üreticilerini bir araya getiren fuar bu yıl 102'nci yaşına girdi.

Yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda yüzlerce farklı araç yer alıyor. Fuarda, son model otomobil, SUV, kamyonet, hafif ticari araç ve motosikletler görücüye çıktı.

Özellikle elektrikli otomobillere geniş yer verilen fuarda, Volkswagen, Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Alfa Romeo, DS, Renault, Dacia, Honda, Subaru, Toyota, Mazda, Hyundai, BYD, Lotus, Zeekr, Xpeng, MG, Jeep, Kia, Ford, Nissan ile birlikte, Mercedes, BMW, Audi, Tesla, Lexus, Porche, Maserati ve Lamborghini gibi çok sayıda lüks otomobil de beğeniye sunuldu.

Fuarda bir kısmı ilk kez sergilenen yüzlerce farklı model araç hakkında geniş bilgilendirmelerle birlikte araçların satışları da gerçekleştiriliyor.

Fuarda, çeşitli motosikletler ile bazı otomobil modellerinin sürüşlerinin denenebildiği simülasyon alanları da yer alıyor.

Bu yıl 300 bin ziyaretçinin beklendiği, 67 otomobil ve ticari araç üreticisinin katıldığı fuar 18 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Otomobil, Brüksel, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brüksel Otomobil Fuarı 102. Yılını Kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:16:29. #7.11#
SON DAKİKA: Brüksel Otomobil Fuarı 102. Yılını Kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.