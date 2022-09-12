Brüksel terör saldırılarında dava süreci başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Brüksel terör saldırılarında dava süreci başladı

12.09.2022 13:03
Brüksel terör saldırılarında dava süreci başladı

Brüksel'de 2016 yılında 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili dava süreci bugün yapılan ön duruşmayla başladı.

Brüksel'de 2016 yılında 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili dava süreci bugün yapılan ön duruşmayla başladı. Baş sanık, Paris'teki terör saldırılarından da hüküm giymişti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 2016 yılında 32 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili yargılama süreci başladı.

İlk duruşma, dava süreci için yeniden yapılandırılan eski NATO karargahında görüldü. Ön duruşmanın başlangıcında on sanıktan dokuzu mahkeme salonunda hazır bulunurken altı sanık daha sonra hücrelerine dönme kararı aldı, ön duruşmaya üç sanıkla devam edildi.

Davanın baş sanığı Salah Abdeslam da salonu terk edenler arasında yer aldı. Fransız vatandaşı Abdeslam, Paris'te 2015 yılında düzenlenen, 130 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarıyla ilgili davada hüküm giyerek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Davanın firari konumundaki onuncu sanığının Suriye'de öldüğü tahmin ediliyor.

Ön duruşmada tanık listesi ve dinlenme sıraları saptanarak davanın teknik detayları açıklığa kavuşturulacak. 10 Ekim'de 12 jüri üyesinin seçilmesi ve 13 Ekim'de savcılığın iddianameyi okumasıyla davanın başlaması öngörülüyor. Davanın altı ila dokuz ay sürmesi bekleniyor.

Brüksel'de 22 Mart 2016 tarihinde ikisi Zaventem havaalanı ve biri AB kurumları yakınında bulunan Maelbeek metro istasyonunda olmak üzere üç bomba patlamış, terör saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Saldırılar sırasında ayrıca üç terörist ölmüştü.

dpa/BK,TY

YORUMLAR
500
Rusya ile AB arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı Rusya ile AB arasında vize kolaylığı uygulaması yürürlükten kalktı Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak Altın pasaport skandalı: Kıbrıs eski Parlamento Başkanı yargılanacak AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor AB, elektrik talebini düşürmeyi ve aşırı karları vergilendirmeyi planlıyor
Kaynak: Deutsche Welle

Avrupa Birliği, Brüksel, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brüksel terör saldırılarında dava süreci başladı - Son Dakika

Bu haber Deutsche Welle tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Deutsche Welle tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Deutsche Welle kurumudur.

Son Dakika
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:27 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İşte açıklama için kulislerde konuşulan tarih...
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 19:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Brüksel terör saldırılarında dava süreci başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement