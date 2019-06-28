Bruma resmen PSV'de
1 saat önce
Hollanda ekibi PSV Eindhoven, Alman temsilcisi RB Leipzig'de forma giyen Portekizli futbolcu Bruma ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hollanda
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:50 Kaynak: İHA
ekibi PSV Eindhoven
, Alman temsilcisi RB Leipzig
'de forma giyen Portekizli futbolcu Bruma
ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bir dönem Türkiye
'de Galatasaray
'da da forma giymiş olan Portekizli futbolcu Bruma'nın yeni takımı belli oldu. Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven, Alman temsilcisi RB Leipzig'de futbol hayatını sürdüren Bruma'yı transfer ettiklerini açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Genç
futbolcu, Alman ekibi ile çıktığı 67 resmi müsabakada rakip fileleri 10 defa havalandırırken, 5 de asist yaptı. Bruma, kariyerinde daha önce Sporting Lizbon
, Galatasaray ve Real Sociedad
takımlarında top koşturdu. Portekizli futbolcu, 2017 yılında Galatasaray'dan RB Leipzig'e 15 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
(Oğuzhan Ort/İHA)
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