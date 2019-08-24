Son Dakika Haberleri: Bruno Enrique, Usain Bolt'un hızını geçti!
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Bruno Enrique, Usain Bolt'un hızını geçti!

1 saat önce

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki Bruno Enrique, 38 kilometre hıza ulaşarak Real Madrid'in Galli forveti Gareth Bale'in 36.9 kilometrelik hız rekorunu tarihe gömdü.

Bruno Enrique, Usain Bolt'un hızını geçti!, System.String[]

Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki Bruno Enrique, 38 kilometre hıza ulaşarak Real Madrid'in Galli forveti Gareth Bale'in 36.9 kilometrelik hız rekorunu tarihe gömdü.


Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) Twitter hesabına göre, Brezilya yıldız takımı Flamengo'nun Libertadores Kupası çeyrek final maçında Internacional'a karşı 38 kilometre hıza ulaştı.


FIFA'nın Twitter hesabında Enrique'nin ulaştığı hız için "süpersonik" yakıştırması yapıldı. Aynı maçta Enrique iki de gol attı. Flamengo ile Internacional 29 Ağustos'ta rövanş maçına çıkacak.


Jamaikalı sprinter Usain Bolt, 2009'da 100 metre Dünya rekorunu kırarken 37.6 kilometrelik bir hız yakalamıştı.

Gareth Bale, Usain Bolt, Brezilya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:22 
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