Son Dakika Haberleri: Bşeü'de İşbirliği ve Tanıtım Protokolü

Bşeü'de İşbirliği ve Tanıtım Protokolü

1 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği ve tanıtım protokolü imzalandı.

Bşeü'de İşbirliği ve Tanıtım Protokolü, System.String[]
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türkiye Maarif Vakfı arasında işbirliği ve tanıtım protokolü imzalandı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yaptığı açıklamada, imzalanan protokolle üniversitede eğitim gören öğrencilere Maarif Vakfı'nın, yurt dışı temsilciliklerinde ev sahipliği yapacağını belirtti.

Protokolle, üniversitenin kapılarını dünyaya açmış olacağını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attık. Bu adımlardan biri de Türkiye Maarif Vakfı ile imzalanan işbirliği protokolü. Türkiye Maarif Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yurt dışında ülkemiz adına eğitim faaliyeti yürütme yetkisine sahip iki kuruluştan biri. Bu güç birliği ile üniversitemiz, dünyanın farklı coğrafyalarından başarılı öğrencileri bünyesine katacak."

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün de protokolün üniversiteye ve vakfa hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan protokolle, yurt içinde yada yurt dışında yapılan eğitim faaliyetlerine imkanlar doğrultusunda iştirak edileceği, ihtiyaç halinde akademik araştırma, bilgi ve belge paylaşımı, müfredat ve materyal temini, Ar-Ge konularında destek verileceği, yurt dışında bulunan üniversiteler ile ortak programlar, araştırma merkezleri, akademik çalışmalar ve kürsüler kurmak için iş birliği sağlanacağını bildirildi.

Açıklamaların ardından Prof. Dr. Taş ve Prof. Dr. Akgün, protokolü imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:41 Kaynak: AA

İbrahim Taş, Türkiye, Güncel
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