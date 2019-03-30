Son Dakika Haberleri: Bsl 24. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 90-96 Banvit

Bsl 24. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 90-96 Banvit

23 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-90 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-90 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:04 Kaynak: Youtube

Banvit, Afyon, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Süleyman Efendi Cemaati, Cumhur İttifakı Adaylarını Destekleyeceklerini Duyurdu Çaykur Rizespor'a Transfer Olan Futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi, Yatakta Çıplak Pozlarını Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 18:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bsl 24. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 90-96 Banvit
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]