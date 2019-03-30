Bsl 24. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 90-96 Banvit
23 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-90 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Banvit
, deplasmanda Afyon
Belediyespor'u 96-90 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:04 Kaynak: Youtube
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