BTK, İsttelkom AŞ'nin frekans kullanım süresini uzattığını bildirdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hizmetleri AŞ'den (İsttelkom AŞ) istenilen belgelerin süresi içinde gönderilmemesine rağmen, mevcut sistemde kullanılan frekansların İstanbul halkının mağdur olmaması amacıyla 31 Aralık 2021'e kadar kullanılmasına izin verildiğini bildirdi.

BTK'den yapılan açıklamada, son zamanlarda yaklaşık 4 milyon İstanbullu vatandaşın ücretsiz internet erişimine devam edebilmesi için BTK'ye başvuruda bulunulduğu, Kurum tarafından frekans süresinin uzatılmaması halinde bu kişilerin İBB Wifi'yi kullanamayacakları yönünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerince kamuoyu duyuruları yapıldığı anımsatıldı.

İsttelkom AŞ tarafından 2018 yılının ocak ayında İstanbul'da bazı metro ve metrobüs güzergahlarında kullanılmak üzere BTK'den deneme izni kapsamında frekans talebinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, söz konusu talebin uygun görülerek 4 Nisan 2018'de Hacıosman-Yenikapı (M2) metro hattı ile Söğütlüçeşme- Beylikdüzü metrobüs hattında kullanılmak üzere İsttelkom AŞ'ye 2018 yılı sonuna kadar deneme izni verildiği, şirketin talebi üzerine 2019'da da mevcut deneme izni çerçevesinde faaliyetlere devam edilmesinin uygun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, İsttelkom AŞ'nin 2019 yılının Aralık ayında tekrar süre uzatım talebinde bulunduğu bildirilerek, BTK tarafından 2020 yılına ilişkin deneme izni ücretlerinin tahsil edildiği, Haziran 2020'de ise İsttelkom AŞ'den, deneme izni verilen güzergahlarda aktif olarak kurulan sistem ve kullanılan terminallere ilişkin bazı bilgi ve belgeler istenildiği kaydedildi.

Şirket tarafından deneme izni kapsamında 2018'den bu yana verilen izinlerin geçici süreli oldukları belirtilen açıklamada, "2018'den itibaren deneme amaçlı kullanıma verilen 3,5 GHz frekans bandının 5G bandı olarak planlanması sebebiyle frekansların deneme süreleri sonunda kullanılamayacak olduğu, İstanbullu vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için talep sahibi İsttelkom AŞ tarafından gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

İsttelkom AŞ'nin kurulan sistem ve kullanılan terminallere ilişkin bilgi talebine cevap verebilmek adına BTK'den süre uzatım taleplerinin de olumlu karşılandığı ve söz konusu bilgilerin 31 Aralık'a kadar BTK'ye gönderilmesinin talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsttelkom AŞ tarafından halen istenilen tüm bilgiler gönderilmemiştir. BTK tarafından İsttelkom AŞ'ye bütün kolaylıklar gösterilmiş olup, İBB iştirakinin üzerine düşen sorumluğu yerine getirmemesine rağmen, İstanbul halkının mağdur olmaması amacıyla son kez 31 Aralık 2021'e kadar mevcut sistemde kullanılan frekansların kullanılmasına izin verilmiştir."