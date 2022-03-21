BTK, Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine izin verdi - Son Dakika
Üye Girişi

BTK, Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine izin verdi

21.03.2022 17:29
BTK, Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine izin verdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, LYY Telekomünikasyon AŞ'nin sahip olduğu yüzde 55'lik Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay verdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, LYY Telekomünikasyon AŞ'nin sahip olduğu yüzde 55'lik Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine onay verdi.

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon AŞ'nin sahip olduğu yüzde 55 Türk Telekom hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na satışına ilişkin taraflar arasında imzalanan hisse devir sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu." denildi.

Bu bağlamda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Türk Telekom'un hisselerinin yüzde 55'ine sahip olan LYY Telekomünikasyon AŞ'nin şirketteki hisselerinin tamamının, Türkiye Varlık Fonu'na devir işlemlerine izin verilmesine karar verdiği bildirilen açıklamada, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ, TTNET AŞ, ve TT International Telekomünikasyon San ve Tic LTD Şti'nin yüzde 100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı, hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bilgi verilmesi, hususlarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.?

YORUMLAR
500
CHP'li Özel'den Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olması için kanun teklifi CHP'li Özel'den Türkiye Varlık Fonunun Sayıştay denetimine tabi olması için kanun teklifi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Telekom, Varlık Fonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BTK, Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine izin verdi - Son Dakika


Son Dakika
17:20 Boşanmak isteyen eşine dehşeti yaşattı! Sokak ortasında, kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:36 Sesi kısık olan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü malum Çanakkale Köprümüzün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
16:01 Stefan Kuntz'un Arda Güler için söyledikleri taraftarların tepkisine yol açtı!
16:01 Evine "Uzaklarda aramayın" notu bırakmıştı! O gencin cesedi ormanda, ağaca asılı bulundu
15:58 Elon Musk, yatırım tavsiyesi verdi: Ne dolar ne de altın, ev gibi fiziksel şeylere sahip olmak daha iyidir
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metaverse etkinliğinde açıklamalar yaptı: Önümüzdeki dönemi bir dijital seferberlik dönemi olarak ilan ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 17:38:16. #1.12#
SON DAKİKA: BTK, Türk Telekom hisselerinin Türkiye Varlık Fonu'na devrine izin verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement