Btp Başkan Adayı Selim Kotil Projelerini Açıkladı

– BAĞIMSIZ Türkiye Partisi (BTP) İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Esnafla görüşen Kotil, fiyatlardaki pahalılığı ve bu pahalılığı ortadan kaldırmaya yönelik projelerini hal esnafı ile paylaştı.BTP İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil, sabah saatlerinde Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafını ile görüşen Kotil, esnafın sorunlarını dinledi. Sebze ve meyve fiyatlarındaki pahalılığa da değinen Kotil, bunun kaynağının hal esnafı değil, yüksek maliyetler olduğunu belirtti."İSTANBUL BOĞAZI'NDAN ENERJİ ÜRETECEĞİZ" İstanbul Boğazı 'nın önemli bir coğrafi zenginlik olduğunu vurgulayan Selim Kotil, buradan enerji üreteceklerini belirtti. Kotil, "Sebze fiyatlarının artmasının suçlusu hal esnafı değil, nakliyeci değil, üretici değil. Dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini kullandırıyorsun. Üreticiden, nakliyeciden, hal esnafından, marketten vergi alıyorsun. Her taraftan vergi alıyorsun sonra bunlar ürünün üzerine eklenince hal esnafı terörist oluyor. Biz ne yapacağız Çatalca 'da ve Silivri 'de, seralardan ucuza tarım ürünü üretmek için enerjiyi bulacağız. Enerjiyi bulursak domatesi kışın bile 1 TL'ye yeriz. Nereden bulacağız? İstanbul Boğazı, dünyanın en büyük nehridir. Amazon Nehrinden fazla su akıyor. Boğazın altına su gülleri yapacağız. Su akacak Türk bakmayacak. Su gülleri yavaş yavaş suyun içinde dönecek. Üreteceğimiz enerji 4 Keban Barajı'na eşdeğer. Büyükçekmece Gölü 'nün etrafı bomboş duruyor. Orayı güneş panelleriyle kapatacağız ve bunu gidip Çatalca'daki üreticiye vereceğiz. Üretici maliyetlerini düşürürse biz o zaman ucuza sebze-meyve yeriz" dedi."PAHALILIĞIN TEMEL SEBEBİ MALİYETLERİN ARTMASI"Sebze ve meyve fiyatlarındaki pahalılığın sebebinin üretici, nakliyeci veya esnaf olmadığını ifade eden Kotil, asıl sebebinin yüksek maliyetler olduğunu söyledi. Maliyetleri düşürmek için önerilerde bulunan Selim Kotil, "Maliyetler düşmeden sebze fiyatları düşmez. Mazotu, gübreyi, nakliyeyi ucuzlatmadan sebze-meyve fiyatlarını düşüremezsin. Şimdi bunu yapmıyorlar, faturayı size kesiyorlar. Antalya 'dan gelen kamyon Yavuz Selim Köprüsü'nden geçiyor. Yol uzuyor, bu neyin üzerine yansıyor, sebze-meyvenin üzerine yansıyor. Sen hal esnafını suçlu olarak göstereceğine kamyonları Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden değil de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçir, mazot desteği ver, üretime yerinde müdahale et, bak o zaman fiyatlar nasıl düşüyor." ifadelerini kullandı."ÇÖZÜM PROJESİ OLAN KADROLARLA MÜMKÜN"Yetkililerin izlediği politikalara değinen Selim Kotil, yanlış bir yol izlenildiğini söyledi. Çözümün, projesi olan kadrolarla mümkün olduğunu söyleyen aday Kotil, "Biz gerçekten çözüm arıyorsak bu projesi olan kadrolarla mümkün olabilir. Onların izlediği tarım politikası sonucunda tarım ürünleri azaldı, ithalatın önü açıldı, fiyatlar arttı. Mercimeği, nohutu, fasulyeyi ithal eder olduk. Sonra para bitti, millet birbirini yemeye başladı. En az silah kadar önemlidir tarım ürünlerimiz. Biz bu meseleyi çözeceğiz. İBB 'nin böyle bir imkanı var, 53 milyar liralık bütçesi var. Her yıl 850 milyon lira vakıflara para aktarılıyor. Sen parayı başkalarına aktarıyorsun, millet burada kırılıyor. Hal esnafına stokçu diyorlar. Domatesin stoku olmaz, soğanın stoku olmaz, patatesin stoku olmaz. Paranın stoku olur onu da kimler stokluyor biliyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul