Son Dakika Haberleri: Bu bayramda Zonguldak'tan silah sesleri yükseldi
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Bu bayramda Zonguldak'tan silah sesleri yükseldi

1 saat önce

Bu bayramda Zonguldak'tan silah sesleri yükseldiZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü.

Bu bayramda Zonguldak'tan silah sesleri yükseldi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta Ramazan Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi.
Kent merkezinde Arife Günü akşamı ve bayram namazının ardından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti. Ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Önceki yıllarda ise silahla ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokmaktan bazı vatandaşlara idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Bu bayramda Zonguldak'tan silah sesleri yükseldi
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:38 Kaynak: İHA
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