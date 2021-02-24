Bu da 'somurtkan' kaya - Son Dakika

3 bin yıllık Frig Vadisi'nde yer alan somurtan insan yüzü şeklindeki kaya, görenleri şaşkına çeviriyor.

Afyonkarahisar-Kütahya ve Eskişehir sınırları içerisinde yer alan 3 bin yıllık Frig Vadisi mimari yapısı ile birçok gizemi içinde barındırtıyor. Vadinin Afyonkarahisar İhsaniye ilçesine bağlı Üçlerkayası köyünde bulunan ve halk arasında 'somurtkan kaya' olarak bilinen 2 katlı kaya yerleşim yeri görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Köyün yüksek kesiminde yer alan iki kayanın arasındaki iki katlı olarak oyma yöntemi ile yapılan yerleşim yeri adeta somurtan bir insan yüzünü andırıyor.

Üçlerkayası Frig Kültürü Derneği Başkanı Tanju Tetik, kayanın adeta somurtan bir insanı anımsattığını kaydederek, "Üçlerkayası'na geldiğinizde peri bacaları sizi karşılayacak, peri bacaları içerisinde sizi gözetleyen bir çift göz var bu gözü doğru noktaya gelip bakarsanız görebilirsiniz diğer türlü o sizi gözetler. Peri bacaları arasında arka fonda insanı gözetleyen bir yüz var. Bazılarına göre öfkeli kaya bazılarına göre hayalet kaya bazılarına göre de gözetleyen kaya olarak adlandırılıyor. Köy merkezinde iki kaya arasında gizemli Frigya da gizemli bir görüntü" diye konuştu.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLER HAYRETLER İÇERİSİNDE KALIYOR"

Tetik kayayı görenlerin hayretler içinde kaldığını söyleyerek, "Yerli ve yabancı turistler geldiğinde hayretler içerisinde kalıyorlar, siz de eğer buraya gelirseniz bu noktadan bu kayaya bakarsanız bu görüntüyü görürsünüz, gerisi sizin hayal gücünüze kalmış. Köy merkezinden de doğru noktadan bakarsanız görebilirsiniz. Ancak peri bacalarının arasında olduğu için her açıdan bunu görme imkanınız yok" dedi.

(Lokman Akıncı/İHA)