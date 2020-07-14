"Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak" - Son Dakika

"Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak"

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın üstlendiği "Suveyda" filminden görsel paylaşıldı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Uçakan'ın üstlendiği "Suveyda" filminden görsel paylaşıldı.

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Çekimleri Kayseri'de yaklaşık 5 haftada yapılan, post prodüksiyon çalışmaları tamamlanan filmin afişi sinemaseverlerle paylaşıldı.

İzleyiciyle buluşmak için gün sayan "Suveyda"nın yönetmeni Uçakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmi festivallerde değerlendirmek üzere görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Uçakan, ortaya çok doğal ve sıcak bir anlatım çıktığını belirterek, "Film, hem harf devrimi sonrası gelen Arapça yasağının -pratikte Kur'an yasağına dönüşen- hem de ezan yasağının geldiği bir dönemde Anadolu'da geçiyor. 11 yaşındaki bir çocuğun hafız olma çabalarında yaşadığı sıkıntılara odaklanıyor. O dönemlerde aslında çok büyük acılar yaşanmıştı ama derdimiz bağcı dövmek değil. Bu öyküyü çocuğun şahsında, biraz da çocuksu psikolojiyi öne çıkararak, şiirsel bir şekilde anlatmaya çalıştık." diye konuştu.

"Tarihi ciddi şekilde sorgulamak ve üzerindeki örtüyü kaldırmak gerekiyor"

Birçok tarihi bilginin kirletilmiş olduğuna işaret eden yönetmen, şöyle devam etti:

"Biraz olsun geçmişimizi yeni nesle hatırlatmak istedik. Yakın tarihe uzak kalan gençliğe mümkün olduğu kadar ufak dokunuşlar yaptık. Bunun beraberinde umuyorum ki bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak. Arif Nihat Asya, 'Geçmişine ihanet eden geleceğine de ihanet eder.' diyor. Günümüzde de her ne kadar hainlerle kahramanlar karıştıysa da aydınlıklı bir geçmiş, gelecek için çok önemli diye düşünerek bu filmi yaptık. Hamasetten mümkün olduğu kadar uzak durduk."

Uçakan, her zaman gençliğin bilinçlenmesine yönelik çalışmalar yaptığını vurgulayarak, "İnsanın kişilik oluşumu bir bütündür. Tarih de bu bütünde önemli bir yer tutar. Nitekim sıcak bir olay olarak Ayasofya'nın açılışı bizi ne kadar heyecanlandırdı görüyorsunuz. Tarihi ciddi şekilde sorgulamak ve üzerindeki örtüyü kaldırmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filmin tamamına yakını sabit plan

Filmin, dünyanın önemli festivallerinde dolaşmasını arzuladıklarını aktaran Uçakan, şunları kaydetti:

"Benim daha özel bir dağıtım planım var. Türkiye'nin pek çok yerinde özel galalar yapmak ve tarihi tartıştırmak istiyorum. Maddi kaygıyla değil kültürel hizmet kaygısıyla yola çıktık. Filmde hiç müzik kullanmadım, doğal bir anlatımla aksın istedim."

Çekimleri geçen yıl haziran ve temmuz aylarında yapılan filmin tamamına yakını sabit planlardan oluşuyor.

Filmde, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla TRT'nin yanı sıra farklı kurum ve kuruluşların da desteği bulunuyor.

Hikaye ve taslak senaryosu Hasan Yılmaz, çekim senaryosu Mesut Uçakan'a ait olan "Suveyda"nın görüntü yönetmenliğini ise Durmuş Sorgut üstleniyor.

Filmin başrollerini Necip Fazıl Belge, Fatih Küçük ve Yusuf Duru paylaşıyor.

Mesut Uçakan, Kayseri, Yakın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak' - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:32 Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:36 Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 21:29 Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:26 Son dakika: Cudi Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başladı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü
23:32
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
22:38
Azerbaycan, Ermenistan'a ait topçu birliğinin yönetim noktasını imha etti
22:36
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Bir aydan fazla denizde olan balıkçılarda koronavirüs çıktı
21:29
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:53:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Bu film yakın tarihi tekrar gözden geçirmemizi sağlayacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]