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Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika

Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak

23.09.2021 11:37
Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak, System.String[]

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema solanlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad dergisinin katkısıyla oluşturulan, çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan "Akif" filmi izleyiciyle buluşacak.

Yapımcılığını HT Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Yavuz Bingöl, Murat Han, Fikret Kuşkan, Mine Çayıroğlu, Hazım Körmükçü, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı gibi isimler yer alıyor.

Filmde, sözleri Mehmet Akif Ersoy'a ait olan ve 12 Mart 1921'de Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen "İstiklal Marşı"nın yazılış öyküsü Akif'in hayatından aktarılan kesitlerle anlatılıyor.

"Gölgeler İçinde"

Erdem Tepegöz'ün yönettiği ve Numan Acar, Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz ile Emrullah Çakay'ın oynadığı "Gölgeler İçinde" filmi bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Yönetmenin Gürcistan'da bir maden kasabasında 5 haftada çektiği bağımsız bilim kurgu filmi, distopik bir dünyaya kuşkucu bakışlarla yaklaşıyor.

Zamansız ve mekansız bir hikayeyi sinemaseverlerle buluşturan yapım, ilkel bir teknolojiyle yönetilen bir fabrika bölgesinde, emirlere ve kameraların takibine boyun eğerek köle gibi çalışan işçileri ele alıyor.

"Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci"

Leonardo da Vinci Sergisi'nin özel rehberli turunun beyazperdede gösterilmek için çekildiği belgesel de bu hafta vizyona girecek yapımlar arasında.

"Louvre Müzesi'nde Bir Gece: Leonardo da Vinci", sinemaseverlere ünlü ressamın eserlerini yakından incelemek için fırsat sunuyor.

Leonardo'nun bir ressam olarak kariyerinin ve resmi diğer disiplinlerin üzerine yerleştirmesinin gösterildiği filmin çekimlerinde, sergi küratörleri tarafından yapılan açıklayıcı ve teferruatlı yorumlar bulunuyor.

"İyi Olan Kazansın"

Tim Hill'in yönettiği "İyi Olan Kazansın" adlı film, eşini kaybettikten sonra kızının evine taşınan Ed ile evlerinin düzeninin değişmesinden hoşlanmayan torunu Peter arasındaki çekişmeyi anlatıyor.

Komedi ve aile türlerinin bir araya geldiği filmde Robert de Niro, Uma Thurman, Christopher Walken, Oakes Fegley ve Jane Seymour rol alıyor.

"Korku Kapanı: Başlangıç"

Mike P. Nelson'un yönettiği ve Charlotte Vega, Adain Bradley, Bill Sage ile Emma Dumant'un oynadığı "Korku Kapanı: Başlangıç" da bu hafta vizyona girecek filmler arasında.

En temel insani korkuları su yüzüne çıkaran, Resident Evil'ın yapımcıları ve serinin ilk filminin senaristinin iş birliğiyle izleyiciyle buluşan korku filmi, New Yorklu 6 yakın arkadaşın Batı Virginia dağlarına doğru yürüyüş gezisi yaptığında, farkında olmadan The Foundation olarak bilinen vahşi bir mezhep tarafından ele geçirilmesini konu alıyor.

"Darlin"

Pollyanna McIntosh'un yönettiği ve Cooper Andrews, Kristina Arntz, Mackenzie Bateman ile Bryant Batt'ın oynadığı "Darlin'" vizyona girecek bir diğer korku filmi.

Vahşi bir ruhun gölgesindeki genç bir kadının esrarengiz hikayesini beyaz perdeye yansıtan film, bir Katolik Hastanesinde tedavi gören Darlin'in rehabilite için, bir psikopos ve birlikte çalıştığı rahibeleri tarafından yönetilen bir bakımevine götürülmesini ve buradaki sırları beyaz perdeye taşıyor.

"Fecr"

Yönetmenliğini Rotin Engin Tutuş'un yaptığı yerli korku filmi "Fecr"in oyuncuları arasında Sahra Erbaykent, Yağmur Bağlan, Hüseyin Yaşar, Müslüm Tutuş ve Cennet Şevran gibi isimler yer alıyor.

Filmde tesadüfen rastladıkları bir kamp yerinde garip olaylar yaşayan bir ailenin, esrarengiz köyde daha önce karşılaşmadıkları insanlarla karşı karşıya kalmalarını ve çözmeye çalıştıkları gizemi anlatıyor.

"Me Nokta Ali"

Bu hafta vizyona girecek bir diğer yerli film olan "Me Nokta Ali", nüfus müdürlüğü çalışanının ismini yanlış yazmasıyla farklı adına kavuşan Me Nokta Ali'nin hikayesini sinemaya aktarıyor.

Yönetmenliğini Engin Akyıldırım'ın üstlendiği komedi filminde İlkin Oğuzhan Çakır, Merve Sevi, Hacı Ali Konuk, Ayhan Taş ve Orçun Kaptan gibi isimler bulunuyor.

"Kolej Rüyası: Lise Günlükleri"

Yönetmen koltuğunda Can Sarcan'ın oturduğu "Kolej Rüyası: Lise Günlükleri" adlı yerli komedi filminde fenomenlerin maceraları ve lise hayatına dönüşleri konu ediliyor.

"Bir Nefes Daha"

Nisan Dağ'ın ikinci uzun metraj filmi "Bir Nefes Daha", İstanbul'un bir mahallesinde birinde yaşayan genç bir rapçinin, müzik hayallerine koşarken bir yandan da bağımlılığa karşı verdiği savaşı anlatıyor.

Filmin oyuncuları arasında Oktay Çubuk, Hayal Köseoğlu, Ushan Çakır, Eren Çiğdem ve Ayris Alptekin yer alıyor.

Yönetmen, Türkiye, Lise, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bu hafta 10 film sinemaseverlerle buluşacak - Son Dakika


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