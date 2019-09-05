Bu hafta 12 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 12 film vizyona girecek.

James Cox'un yönetmenliğini yaptığı, Ansel Elgort, Taron Egerton, Emma Roberts, Suki Waterhouse, Kevin Spacey, Jeremy Irvine ve Billie Lourd'un rol aldığı "Düzenbazlar Kulübü" izleyici ile buluşacak.

1980'lerde ABD'yi sarsan gerçek bir hikayeye dayanan film, bir grup Harvard mezununun kurduğu dolandırıcılık sistemini ve rayından çıkan olayları anlatıyor.

"Hangi Kadın"

Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling ve Francis Leplay'in oynadığı "Hangi Kadın" adlı filmin yönetmenliğini Safy Nebbou yaptı.

Berlin Film Festivali'nde dünya prömiyeri yapılan film, sosyal medya çılgınlığının ve sanal dünya algılarının gerçek hayatı nasıl etkilediğine gençler değil farklı bir yaş grubu üzerinden bakıyor.

Komedi ve dram karışımı yapımın hikayesi, filmin kahramanı 50 yaşındaki iki çocuklu akademisyen bir kadının, genç sevgilisini sosyal medya üzerinden gözetlemek amacıyla sahte bir hesap açmasıyla başlıyor.

"Bharat"

Salman Khan'ın başrolünde yer aldığı "Bharat", babasına verdiği sözü tutmaktan asla vazgeçmeyen bir adamın performans sergilediği sirkten katıldığı deniz kuvvetlerine uzanan hayatını odağına alıyor.

Salman Khan'a, Katrina Kaif, Sunil Grover, Jackie Shroff ve Sonali Kulkarni'nin eşlik ettiği Hindistan yapımı filmin yönetmenliğini Ali Abbas Zafar üstlendi.

"O Bölüm 2"

Vahşet hikayeleriyle tanınan "Pennywise" adındaki şeytan palyaçonun musallat olduğu bir grup çocuğun hikayesini konu edinen "O Bölüm 2"; 27 yılın ardından gelen bir çağrıyla yeniden bir araya gelen "Ezikler Kulübü" üyelerinin devam eden hikayesini anlatıyor.

Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan devam filminin senaryosu Gary Dauberman imzası taşıyor.

Andy Muschietti'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Bill Skarsgard, Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Troy James, Jay Ryan, Isaiah Mustafa, Andy Bean, Sophia Lillis ve Jack Dylan Grazer gibi isimler rol aldı.

"Uslu Çocuklar"

Seth Rogen ve Evan Goldberg'in yapımcılığını üstlendiği, The Office dizisinin yazar ve yapımcıları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg'in senaryosunu kaleme aldığı "Uslu Çocuklar", altıncı sınıf öğrencisi üç yakın arkadaşın, okulu astıkları günün zıvanadan çıkması sonrası yaşadıklarını anlatıyor.

Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis, Will Forte ve Sam Richardson'un başrollerinde oynadığı filmi Gene Stupnitsky yönetti.

"Kolej Havası"

Sertan Ünver'in yönetmenliğini üstlendiği belgesel film "Kolej Havası", 1989-1992 yılları arasında fırtına gibi esen, Metin-Ali-Feyyaz gibi sloganlarla hatırlanan usta futbolculara sahip dönemin Beşiktaş takımını odağına alıyor.



Beşiktaş'ın futbol tarihinin en parlak dönemlerinden birine imza atan takımı merkezine alan film, izleyicileri, sporda centilmenliğin, takımdaşlığın paradan ve şampiyonluktan önce geldiği günlere uzanan bir yolculuğa çıkartarak, Türk futbolunun bugünkü sorunlarının altını çizmeyi amaçlıyor.

"Bozkır"

Mehmet Tanrısever'in yönettiği, Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçın Tuyun ve Yaşar Alptekin'in rol aldığı "Bozkır", Konya'nın Bozkır ilçesinde hayatını sürdüren bir adamın, birini öldürmesi sonucu gelişen olaylar etrafında dönüyor.

"Serseriler"

Ulaş Bahadır'ın yönettiği, Sadık Gürbüz, Semra Dinçer ve Sevcan Orhan'ın oynadığı "Serseriler", üç arkadaşın nezarethanede tanıştıkları bir adam ile aralarında gelişen olayları konu ediniyor.

"Cin-si Bozuk"

Komedi ve korku içerikli "Cin-si Bozuk", başlarına belli olaylar açan iki yakın arkadaşın hikayesini ele alıyor.

Barbaros Dikmen, Doğa Konakoğlu, Nora Tokhosepyan, Belinay Sandıkçı, Yasin Obuz, Hakan Burak Bozdoğan ve Onur Sermik gibi isimlerin oynadığı filmi Bilal Kalyoncu yönetti.

"45 25 #KusursuzCinayet"

Biray Dalkıran'ın yönettiği "45 25 #KusursuzCinayet", sosyal medya fenomenlerinin birer birer öldürüldüğü bir cinayet serisinin aydınlatılmaya çalışılmasını anlatıyor.

Senaryosu Ahmet Saatçioğlu'na ait olan filmin başrollerinde Gökhan Mumcu, Mehmet Baştürk, Beyzanur Mete ve Sercan Elikara oynuyor.

"Uzay Parkı"

Jong-Shik Won'un yönettiği animasyon filmi "Uzay Parkı", genç Suha ile tanıştığı uzay bahçıvanı Omu'nun macerasını konu alıyor.

"Aslan Çocuk"

James Snider'in yönetmenliğini yaptığı haftanın bir diğer animasyonu "Aslan Çocuk", yersiz yurtsuz bir aslan yavrusu olan Kidd Mane'nin denk geldiği Tuckerville kasabasında yaşadıklarını anlatıyor.