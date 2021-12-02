SİNEMA - Korkunç Gece Hikâyeleri - Son Dakika

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 9 film vizyona girecek.
İngiliz yapımı "Korkunç Gece Hikayeleri", yönetmenler Oliver Park, Jason Bognacki, A.J. Briones, Joshua Long, Sergio Morcillo, Adam O'Brien, Luciano Onetti, Nicolas Onetti, Pablo Pastor ve Matthew Richards tarafından sinema perdesine taşınacak.
Patricia Arizmendi, Adrian Barriopedro, Claudia Beattie, David Breen ve Gabriel Carrubba'nın rol aldığı film; korku hikayelerini konu edinen bir radyo programı sunucusunun, yardım isteyen bir çocuktan çağrılar almasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
Kaynak: AA
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