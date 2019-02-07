Son Dakika Haberleri: Bu Lokantada Öğrencilere 1 Gün Boyunca Yemek Ücretsiz

Bu Lokantada Öğrencilere 1 Gün Boyunca Yemek Ücretsiz

18 dakika önce

Ordu'da lokanta işleten esnaf, kendi imkanları ve çevredeki hayırseverlerin yardımıyla, her ayın ilk haftasında öğrencilere ücretsiz yemek veriyor.

Ordu'da lokanta işleten esnaf, kendi imkanları ve çevredeki hayırseverlerin yardımıyla, her ayın ilk haftasında öğrencilere ücretsiz yemek veriyor. Ordulu esnaf Hakan Şahin, hem kuzeni hem de iş ortağı İnci Aktaş ile birlikte yaklaşık 13 yıldır lokanta işletiyor. Bucak Mahallesi İbn-i Sina Caddesi üzerinde işletmesi bulunan Şahin ve Aktaş, yaklaşık 3 ay önce yakınını kaybeden bir vatandaşın işletmesinden öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtmasından etkilendi ve harekete geçti. İkili, kendi imkanları doğrultusunda, çevredekilerin de desteği ile her ayın ilk haftasında öğrencilere ücretsiz yemek ikram ediyor.

DERS ZİLİNİN ÇALMASIYLA ÖĞRENCİLER İŞLETMEYE AKIN EDİYOR

Yaklaşık 250-300 kişilik ikramın yapılacağı gün, öğle tatilinden saatler öncesinde yoğun bir şekilde hazırlıkların başladığı lokantanın kapısı, okul zilinin çalması ile birlikte öğrencilerle doluyor. Kır pidesi ile ekmek için dönerin ayranla birlikte ikram edilmesiyle birlikte öğrencilerin de yüzleri gülüyor. Ücretsiz bir şekilde karınlarını doyuran öğrenciler, uygulamadan bir hayli memnun olduklarını belirtiyor.

"ÖĞRENCİLERİN MUTLU OLDUKLARINI GÖRÜNCE BÖYLE BİR UYGULAMAYA BAŞLADIK"

İşletme sahibi Hasan Şahin, uygulama ile öğrencilerin mutlu olduklarını ve imkanlar doğrultusunda çocukların karınlarını doyurmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu proje daha önce sevdiğimiz bir arkadaşımız tarafından, babasının vefatı üzerine yapılmıştı. Biz gelen bütün öğrencilere o gün ücretsiz yemek dağıttık. Öğrencilerin gayet memnun ve mutlu olduklarını gördük. Biz de kendi aramızda arkadaşlarımızla birlikte karar alarak, her ayın ilk haftası 250-300 öğrenciye ücretsiz ikramlarda bulunduk. Esnaf arkadaşlarımızın da desteği oluyor. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de uygulamadan oldukça memnun oluyor" dedi.

İKRAM SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORLAR

Şahin, ellerinden geldiği kadar öğrencilere yardımcı olmaya çalıştıklarını, yardımsever insanların sayısının artması üzerine dağıtılan ikramların sayısını arttırmayı hedeflediklerini belirterek, öğrencilerin sevinmelerinin, kendilerini de mutlu ettiğini aktardı. İşletmenin ortağı İnci Aktaş da öğrencilerin kendileri için oldukça önemli olduğunu ifade ederek, verilen ikramlar ile öğrencilerin ve kendilerinin mutlu olduklarını belirtti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

Hakan Şahin, Ordu, Güncel
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