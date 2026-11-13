Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteri

Bu nasıl reklam! Meyve tezgâhında akılalmaz gösteriGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran'daki bir meyve pazarında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir adamın sıra dışı ateş gösterisi şaşkınlık yarattı. Yanıcı bir gazı içine çeken adam, önce kulaklarına yerleştirdiği kâğıt ruloları, ardından bir hortumu ateşe verdi. Meyve tezgâhının hemen yanında gerçekleştirilen tehlikeli gösteri, alışılmışın dışında bir reklam yöntemini akıllara getirdi.
İran'daki bir meyve pazarında kaydedildiği belirtilen görüntülerde, bir adamın yaptığı sıra dışı ateş gösterisi şaşkınlık yarattı.
Önce yanıcı bir gazı içine çeken adam, ardından kulaklarına yerleştirdiği kâğıt ruloları ateşe verdi. Gösterisinin sonunda ise hortumu tutuşturarak tehlikeli hareketlerine bir yenisini ekledi.
PES DEDİRTEN GÖSTERİ
Yanıcı maddelerle gerçekleştirilen hareketlerin meyve tezgâhının hemen yanında yapılması, gösterinin tehlikesini de gözler önüne serdi.
Görüntüler bir reklam gösterisini andırsa da adamın bunu hangi amaçla yaptığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?