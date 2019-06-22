Bu proje tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi başlıyor.

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi başlıyor.



Sivas'ta kent merkezinde Tarihi Kent Meydanı'nın etrafında bulunan yapıların tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında ortak akla ve istişareye büyük önem veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölge halkı ve esnaflarıyla bir araya gelerek yapılacak proje hakkında bilgiler vermişti. Bölge halkından maddi bir katkı alınmayacağını da dile getiren Başkan Bilgin, çalışmalar sürecinde ekiplere destek verilmesini talep etmişti. Bölge halkı ve esnaflarda Başkan Bilgin'e ortak akıl ve istişareye verdiği önem için teşekkür ederek çalışmalar esnasında ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirmişlerdi. Bu çerçevede tarihi kent meydanının cephe düzenleme projesinin ihalesi yapıldı. Pazartesi günü başlaması planlanan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak şehrin değerine değer katması hedefleniyor. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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