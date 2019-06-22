Son Dakika Haberleri: Bu proje tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek
Son Dakika Güncel Haber

Bu proje tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek

7 dakika önce

Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi başlıyor.

Bu proje tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek, System.String[]
Sivas Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi başlıyor.

Sivas'ta kent merkezinde Tarihi Kent Meydanı'nın etrafında bulunan yapıların tarihi dokuya uygun hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında ortak akla ve istişareye büyük önem veren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bölge halkı ve esnaflarıyla bir araya gelerek yapılacak proje hakkında bilgiler vermişti. Bölge halkından maddi bir katkı alınmayacağını da dile getiren Başkan Bilgin, çalışmalar sürecinde ekiplere destek verilmesini talep etmişti. Bölge halkı ve esnaflarda Başkan Bilgin'e ortak akıl ve istişareye verdiği önem için teşekkür ederek çalışmalar esnasında ellerinden gelen desteği vereceklerini dile getirmişlerdi. Bu çerçevede tarihi kent meydanının cephe düzenleme projesinin ihalesi yapıldı. Pazartesi günü başlaması planlanan çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak şehrin değerine değer katması hedefleniyor. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
hilmi bilgin, sivas belediyesi, sivas, tarihi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü Sultangazi'de Afgan ve Pakistanlılara maaş günü gasp dehşeti Yılanların çiftleşme dansı Kahramanmaraş'ta görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 15:45:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu proje tarihi kent meydanının çehresini değiştirecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]