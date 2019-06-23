Son Dakika Haberleri: Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor
Son Dakika Güncel Haber

Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor

1 saat önce

Trabzon'un Maçka ilçesinde sütlacı ile meşhur Hamsiköy'ün şelalelerini ik kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor, System.String[]
Trabzon'un Maçka ilçesinde sütlacı ile meşhur Hamsiköy'ün şelalelerini ik kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Zigana Dağı'nın zirvelerindeki karların erimesi ile oluşan Çıralı mahallesindeki şelaleler Hamsiköy'ün sütlacı kadar bilinmiyor. Yöreye sütlaç yemeye gelen yerli ve Arap turistlerin yöre sakinlerinden öğrenerek gittikleri şelaleleri görenler ise gözlerine inanamıyor.

Trabzonlu Haluk ve Gülizar Vardar çifti tavsiye üzerine geldikleri bölgede şelaleleri görünce büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını belirterek "Burayı ilk gördüğümüzde Trabzon'da böyle bir şelale var mı? diye büyük şaşkınlık yaşadık. Az sayıda kişi var buraya gelen. Henüz tam olarak reklamı yapılmadığı ve bilinmediği için pek gelen yok. Ancak herkesin buraya gelip bu şelaleleri görmelerini isteriz. Gerçekten çok güzel bir doğa ve manzara var" ifadelerini kullandılar.

Trabzon şehir merkezine 1 saat mesafedeki Hamsiköy'ün yamaçlarından 3 aşamada birbirine yakın küçük küçük derecikler şeklinde dökülen şelale havadan görüntülenirken, bölgenin tanıtımının yapılması durumunda yoğun turist çekeceği belirtiliyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
Maçka, Trabzon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Burak Yılmaz'ın menajeri İtalyan basınına konuştu: Görüşmeler bitti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 10 günde 3-4 transferi açıklayacağız 23 Haziran İstanbul seçiminde dikkat çeken rakamlar Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 13:17:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu şelaleleri görenler Trabzon'da olduğuna inanamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]