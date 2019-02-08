Bu Sempozyumun Konusu: 100 Yıllık Hastalıklar

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız modern koşullarda hizmet veren kapsamlı merkezlerden birisi" dedi.

Ege Üniversitesi Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öncülüğünde düzenlenen ''1. Ege Endometriozis- Adenomyozis Sempozyumu''nda konunun uzmanı bilim insanları bir araya geldi. Ege Üniversitesi Muhiddin Erel Amfisinde gerçekleşen sempozyumun açılışına Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, dekan ve başhekim yardımcıları, yurt dışından ve yurt içinden akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Sempozyum BaşkanıKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ulukuş endometrizois hastalığının yaklaşık 100 yıl önce tanımlanmış jinekolojik bir hastalık olmasına rağmen günümüzde hastaların hayat kalitesini olumsuz etkilemeye devam ettiğini söyledi.Hastalığın tanı ve tedavisi ile ilgili henüz kesin bilgilerin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Ulukuş, ''Ancak tıp dünyasında üzerinde en çok araştırma yapılan konuların başında ' endometriozis' geliyor. Bu hastalığın yanı sıra Adenomyozis de bir çok temel özellikleri açısından endometriozise benzeyen, yine 100 yılı aşkın bir süre önce tanımlanmış ancak son 20 yıla kadar endometriozis kadar ilgi çekmemiş bir başka jinekolojik hastalık. Semzpozyumumuzda bu iki hastalığın tanı ve tedavi yöntemlerine ilişkin detaylı bir şekilde konuşmayı ve tartışmayı amaçlıyoruz. Yurt dışından ve yurt içinden gelen çok değerli akademisyenlerimizin bu konudaki bilgi ve deneyimlerini paylaşmasını amaçlıyoruz. Sempozyumun düzenlenmesine emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum'' dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Referans Merkezi

Sempozyumun açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ise sempozyum ile yurt dışından ve Türkiye'nin dört bir yanından konunun uzmanı akademisyenleri Ege Üniversitesinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin İzmir, Ege Bölgesi ve Türkiye için bir referans merkezi olarak hizmet verdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Budak, ''Üniversite Hastanemiz multi disipliner bir şekilde hastalara en iyi hizmeti sunuyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalımız da modern koşullarda hizmet veren kapsamlı merkezlerden birisi. Anabilim Dalımız öncülüğünde düzenlenen sempozyumda hastalığın nedenleri, yeni tanı ve tedavi seçenekleri masaya yatırılacak. Sempozyumumuzun bilim dünyasına yeni bakış açıları kazandırma, bilgi tazeleme, uluslararası hekimler ile görüş alışverişini sağlama açısından faydalı olmasını diliyorum'' diye konuştu.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Ulukuş başkanlığında gerçekleştirilen sempozyumiki gün serecek. Sempozyum kapsamında pelvik ağrı ve infertilite gibi iki önemli klinik soruna yol açan endometriozis ve adenomyozis hastalıkları, patogenezlerinden tedavilerine kadar çeşitli konular detaylı bir şekilde tartışılacak.