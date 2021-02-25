Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor - Son Dakika

Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor

25.02.2021 10:38
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor, System.String[]

Kocaeli'de ilk müteahhit iflas ettikten sonra yapım işi 5 kez el değiştiren ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 11 yıldır inşaat çalışmaları tamamlanamayan 9 bloklu siteden ev alan yaklaşık 180 kişi mağdur oldu.

Kocaeli'de ilk müteahhit iflas ettikten sonra yapım işi 5 kez el değiştiren ve yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 11 yıldır inşaat çalışmaları tamamlanamayan 9 bloklu siteden ev alan yaklaşık 180 kişi mağdur oldu. Atıl kalan ve sahiplerinin giremediği evler ise hırsızların uğrak yeri haline geldi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Arslanbey Mahallesi'nde 2009 yılında 9 bloktan oluşan bir site yapılmak üzere çalışmalar başladı. Siteden konut almak isteyen vatandaşlar ise peşinatla birlikte bir miktar para ödeyerek, ev sahibi olabilmenin hayalini kurdu. Elektrik hattından, tesisat ve bina kapılarına kadar çok sayıda çalışmada sona gelinen inşatta müteahhit iflas ettiğini öne sürerek, inşaatı bir başka müteahhide devretti. Yeni gelen müteahhit ise hak sahiplerine inşaatı devir aldığını tebligat yoluyla bildirince bir türlü kullanıma açılamayan 9 bloklu site harabeye dönüştü. 5 müteahhit değiştiren siteden ev alan yaklaşık 180 kişi, 11 yıldır evlerine giremeyince aileleriyle birlikte yaklaşık 300 kişi mağdur oldu.

Atıl kalan inşaatta ne bulursa çaldılar

Atıl kalan binalara dadanan hırsızla ise kapıdan elektrik hattına, pencereden demir korkuluklara kadar buldukları her şeyi çalmaya başladı. Hırsızları önlemek için binalara kilitli kapı yaptıran hak sahipleri, mağduriyetlerini gidermek için dava açtı. Açtıkları davada hak sahibi olduklarını kanıtlayan 180 kişi, inşaatı devralan müteahhitler ile anlaşamayınca milyonlarca lira değerindeki binalar çözümsüzlüğe mahkum kaldı. Aldıkları dairelere oturamadıkları için yıllarca kirada yaşadıklarını söyleyerek mağduriyetlerini dile getiren hak sahipleri, konunun çözüme ulaşması için yardım beklediklerini ifade ettiler.

"Evlendim ama 11 yıldır evimize giremiyoruz"

2009 yılında siteden bir daire almasına rağmen kirada oturmak zorunda kaldıklarını söyleyen Serhat Öner, "İlk gelen müteahhit, 'battım' dedi ve terk etti gitti. Hem de bize bilgi vermeden gitti, ondan sonra yeni müteahhit geldi. O bize, buraya geldiğini, bu inşaatı devir aldığını tebligatla bildirdi. Onunla uzlaşmaya çalıştık ama uzlaşma sağlayamadık. O da bize belli başlı sıkıntı çıkardı. 11 yıldır mağduruz. Müteahhitler geliyor, gidiyor. 11 yıldır mağdur şekilde uğraşmaya devam ediyoruz. Çaba göstermeye çalışıyoruz ama bir şey elde edemiyoruz. Evlendim ama 6 yıldır kirada oturuyorum 11 yıldır alınan evime giremiyorum" dedi.

Fırsatçılar dadandı

Sitede elektrikten, tesisat, kapı ve pencerelere kadar her şeyin hazır olduğuna dikkat çeken Öner, "Her şey hazır fakat yıllar içerisinde harabe şekilde kalmış. Buradaki malzemeleri de fırsatçılar alıp götürüyor. Biz yardım istiyoruz, sesimiz duyulsun istiyoruz. Burası 9 bloktan oluşuyor. Sitenin içerisinde iş merkezi de var. Bize burayı konak şeklinde yapacaklarını söylediler fakat biz konaktan da vazgeçtik. Normal şekilde evlerimizde oturmak istiyoruz" diye konuştu.

"Kaç tane müteahhit geldi, geçti onu bile artık bilemiyoruz"

11 yıl önce siteden daire alabilmek için belli bir miktar para ödediğini söyleyen Zekeriya Kazar da, "11 yıldır mağduruz. Burası harabeye döndü. Hırsızlar, parçacılar, hurdacılar buradaki malzemeleri çalıp götürüyorlar. Bizde 11 yıldır kirada oturuyoruz. Mağduruz, birilerinin gelip bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Buraya gelen her müteahhit inşaata bakıyor, 'yapacağız, ilgileneceğiz' diyorlar ama kimse bir şey yapmıyor. Ben buraya 2009 senesinde 10 bin TL peşin para verdim. Toplamda bu daireye verdiğim para miktarı 18 bin 400 TL'dir. Buraya kaç tane müteahhit geldi, geçti onu bile artık bilemiyoruz. Müteahhitler hep, 'yapacağız' dedi. Sayısını bizde unuttuk" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor

Arslanbey, Kocaeli, İnşaat, İflas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor - Son Dakika


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