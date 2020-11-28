Bu spora hayatımı adadım - Son Dakika

Bu spora hayatımı adadım

28.11.2020 07:37
Bu spora hayatımı adadım, System.String[]

Mustafa V. Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" dördüncü kez sahibini buldu.

Mustafa V. Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) işbirliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" dördüncü kez sahibini buldu. 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle "The Çolak" hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdıran ve Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan Çolak, "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü. Bu yıl pandemi şartları nedeniyle önceki gün Koç Holding'in YouTube kanalında gerçekleştirilen törende 25 yaşındaki milli sporcuya toplam 250 bin TL'lik maddi ödülün yanı sıra, ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödül takdim edildi.

CİMNASTİK BENİ BEN YAPTI

İbrahim Çolak, "Hayatımı adadığım artistik cimnastik sporu bana pek çok fırsat sundu. Ama en önemlisi, beni olduğum kişi yaptı. İyilik duygusunun, sporun can damarı olduğunu gösterdi" diye konuştu.

İbrahim Çolak'a ödülünü Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç takdim etti.

Bu spora hayatımı adadım

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Koç Holding, Cimnastik, Tokyo, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bu spora hayatımı adadım - Son Dakika Magazin


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