Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi

24.05.2022 09:54
Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi

Diyarbakır'da yaşayan 25 yaşındaki pasta ustası Abdullah Bayram, tarihi Ongözlü Köprü üzerinde pankart açarak, meşale ve havai fişek ile 10 yıllık kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Diyarbakır'da yaşayan 25 yaşındaki pasta ustası Abdullah Bayram, tarihi Ongözlü Köprü üzerinde pankart açarak, meşale ve havai fişek ile 10 yıllık kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Diyarbakır'da yaşayan Abdullah Bayram, aynı kentte yaşayan kuzeni ve aynı zamanda 10 yıllık kız arkadaşı Gamze Bayram'a evlilik teklifi için bir sürpriz hazırladı. Yakın çevresini de sürprizine dahil eden Bayram, kız arkadaşının yakın arkadaşlarını bu sürprize dahil etti. Merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri üzerinde bulunan ve çevresi dinlenme mekanlarıyla çevrili tarihi Ongözlü Köprü mevkiine gelen Bayram'ın yakınları ve arkadaşları sürpriz evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Abdullah Bayram'ın kuzenleri de kız arkadaşı Gamze'yi alarak Ongözlü Köprü'ye getirdi.

Burada bir süre kız arkadaşı ile sohbet eden Bayram, daha sonra Ongözlü Köprü üzerinde meşaleler eşliğinde "Güzelliğin kadar güzel bir hayat yaşamak için benimle evlenir misin" yazılı pankartın önünde Gamze Bayram'a evlilik teklifinde bulundu. Şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Gamze Bayram, Abdullah'ın parmağına yüzük takması ve Ongözlü Köprü üzerinde havai fişeklerin patlamasıyla evlilik teklifini kabul ederek gözyaşlarına hakim olamadı.

Tarihi köprüye gelen ziyaretçiler ise teklifi görünce alkışlar eşliğinde destek vererek o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Paylaşımlar büyük beğeni aldı. - DİYARBAKIR

Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi
Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi
Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Abdullah Bayram, Diyarbakır, Evlilik, Dicle, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi - Son Dakika


Son Dakika
09:58 Freni boşalan kamyon, bakkal dükkanının önündeki kamelyaya çarptı: Baba ve iki kızı ölümden döndü
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
09:40 Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya sert sözler: FETÖ'nün medya ayağının en büyük sözcüsü sendin! İnşallah Allah senin gibileri basından temizler!
09:26 Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ender ve Yıldız Handan'a nasıl bir oyun hazırladı?
09:23 Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü
09:11 Polisin darp ettiği eylemcinin davası 7 yıl sonra sonuçlandı: Devlet, 90 bin TL tazminat ödeyecek
09:07 Kılıçdaroğlu, 248 belediye başkanı ile Van'a gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:03:51. #1.12#
SON DAKİKA: Bu teklifi yapmak için 10 yıl bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement