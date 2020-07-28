Bu yazın en popüler güzellik uygulaması; dudak renklendirme - Son Dakika

Covid-19 önlemleri nedeniyle maske kullanımının zorunlu hale gelmesinin ardından ruj kullanımının daha da zorlaştığını belirten Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, bu yazın en popüler uygulamaları arasında kalıcı dudak renklendirme olduğunu söyledi.

Kadınların dudaklarını her zaman canlı ve bakımlı görmek istediğini belirten Çetinkaya, doğal renklerle yapılan uygulamalar sonrasında ruj kullanmaya gerek olmadığını dile getirdi.

Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, 2020 yazının en popüler cilt bakımı ve güzellik uygulamaları hakkında bilgi verdi. Bu yaz dudak renklendirmenin çok tercih edildiğini ve trend olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Dudak renklendirme, solgun görünen dudaklar için kalıcı ve doğal bir çözüm. Ayrıca, dudak hatları zamanla inceliyor, daha küçük gözükebiliyor işte renklendirme işlemini burada da uyguluyoruz ve etkili sonuç alıyoruz" dedi.

"RUJ KULLANMAK ZORUNDA KALMIYORSUNUZ"

Kadınların canlı ve bakımlı görünen dudaklara sahip olmak istediğini anlatan Çetinkaya, "Kalıcı dudak renklendirme işlemi sayesinde dudaklardaki renk eşitsizliklerini giderirken, dudağa daha canlı bir görünüm kazandırılıyor. Doğal renklerde yapılan uygulamalar sonrasında çoğu zaman günlük hayatta ruj kullanmaya gerek kalmadan sadece nemlendirici kullanarak canlı ve parlak dudaklara sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

DUDAK RENKLENDİRME KALICILIK SÜRESİ

Dudak kontürü ve dudak pigmentasyonu olarak da bilinen kalıcı renklendirme işleminin 1 saat içerisinde tamamlandığını belirten Çetinkaya, "Dudakları solgun görünen, dudak çerçeve hatları uçuk ve benzeri sebeplerle kaybolmuş kadınlar bu uygulamadan yararlanabilir. Acısız ve ağrısız olarak tamamlanan bu işlemin iki yıla kadar kalıcılık süresi var. Kişiler isterlerse bu süre dolmadan da işlemi tekrar edebiliyor. Genelde 30 -45 yaş arası kadınların sıklıkla tercih ettiği dudak renklendirme işlemi dudakları ile ilgili bu şikayetleri bulunan 18 yaş üzerindeki tüm kadınlara uygulanabilmektedir" ifadelerini kullandı.

KİŞİYE ÖZEL RENK SEÇİMİ VE TASARIM ÖNEMLİ

Çetinkaya, "Dudak renklendirme kalıcı bir işlem olduğu için doğal renklerin seçilmesine özen gösteriyoruz. Biz işlem öncesinde kişiye en uygun renk ve tasarımı belirliyoruz, eğer kişinin beklentisi bizim belirlediğimiz sınırların çok dışında ise bu kişilere işlem yapmamayı tercih ediyoruz" dedi.

Bu yazın en popüler bir diğer uygulamasının ise kalıcı eyeliner olduğunu aktaran Çetinkaya, "Özellikle yaz aylarında sıcak ve nem sebebiyle akan bulaşan göz makyajı için kalıcı eyeliner büyük bir avantaj sağlıyor" diye konuştu.