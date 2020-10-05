Bu yıl Kalite Kongresi "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla online yapılacak - Son Dakika

Bu yıl Kalite Kongresi "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla online yapılacak

Bu yıl, 29. Kalite Kongresi, 17-18 Kasım tarihlerinde "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla online düzenlenecek.

Bu yıl Kalite Kongresi

Bu yıl, 29. Kalite Kongresi, 17-18 Kasım tarihlerinde "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla online düzenlenecek.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen değişimin ardından ortaya çıkan küresel fırsatlar, günlük hayattan çalışma süreçlerine kadar birçok alanda oluşan yeni şartlar ve bunların Türkiye'ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar, "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla bu yıl düzenlenecek olan 29. Kalite Kongresi'nde mercek altına alınacak.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından 17-18 Kasım tarihleri arasında iş, bilim, akademi, medya ve sanat dünyasından çok sayıda önemli ismin katılımıyla düzenlenecek olan kongre, pandemi kapsamında alınan önlemler çerçevesinde online olarak gerçekleştirilecek.

29. Kalite Kongresi'nde; tüm dünyayı etkileyen değişimin ardından ortaya çıkan küresel fırsatlar, günlük hayattan çalışma süreçlerine kadar birçok alanda oluşan farklı paradigmaların dayattığı yeni şartlar ve bunların Türkiye'ye getirdiği jeo-ekonomik avantajlar ele alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KalDer Başkanı Görgün Özdemir, Türkiye'nin rekabet gücünü ve refah düzeyini yükseltmek adına 30 yıldır çalışmalar yürüttüklerini ve kalite kongresinin bu çalışmalar arasında ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Özdemir, şunları kaydetti:

"Dernek olarak 30. yılımızı kutladığımız 2020 senesi tüm dünya için zor bir yıl oldu, bu zorluklar halen devam ediyor. Her değişim; yeni fırsatları da beraberinde getirir. Biz de KalDer olarak; tüm bu fırsatları ve değişen süreçleri alanında uzman isimlerle 29. Kalite Kongresi'nde ele alacağız" diye konuştu. Kalite kongresinin geçen yıl "Çözüm Özünde – Fix The Basics!" ana temasıyla düzenlendiğini aktaran Özdemir, etkinlikte dünyayı çevreleyen değişimin beraberinde getirdiği sosyal, ekonomik, çevresel, jeopolitik, kültürel ve eğitim alanındaki sorunların ele alındığını anımsattı.

28. Kalite Kongresi'nde "kriz kahini" olarak bilinen dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'yi ağırladıklarını belirten Özdemir, "Bu yıl ise kongremizi online olarak düzenleyeceğiz. Tüm dünyayı sarsan pandeminin ardından hayatımıza giren yeni normalleşme dönemi her şeyi değiştirdi. Biz de KalDer olarak; gündelik sorunlarından sıyrılarak doğmakta olan yeni fırsatları tartışacağız, öğreneceğiz. KalDer olarak tarihimizde bir ilke imza atarak, yeni normale uyum sağlayarak kongremizi dijital platformda gerçekleştireceğiz."

Kongrede 60'ı aşkın konuşmacının yer alacak

Avrupa'nın en büyük paylaşım platformlarından olan ve bu yıl "Yeni Yönler Yeni Ufuklar" ana temasıyla düzenlenecek kongrede, "Pandemi Sonrası Dünya ve Türkiye için Yeni Ufuklar" konusu ile "Yeni Dayanışma: Kimseyi Arkada Bırakma" başlığı altında birçok farklı gündem maddesi ile toplanacak.

"Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri", "Brexit Sonrası Türkiye – İngiltere İlişkileri", "Belt and Roads Initiative ve Türkiye için Fırsatlar" konularının tartışılacağı kongrede, "Türkiye– Afrika İlişkileri", "BM Türkiye Vizyonu", "Sürdürülebilirlik", "Finans Sektörü ve Dayanıklılık" odaklı konuşmalar da gerçekleştirilecek.

"Bilgi Ekonomisi", "Enerji Sektörü", "Sağlık Sektörü", "Pandemi Dönemi, İnovasyon ve Endüstri 4.0", "Finansman Kaynakları" konularının da gündem maddesi olarak yer alacağı kongrede, "Standartlar ve Kriz Zamanlarında Dayanıklılık" başlığı altında "Kaizen", "TPM" ve "EFQM Modeli 2020" de ele alınacak.

Kalite kongresi kapsamında üç özel oturum düzenlenecek. 60'ı aşkın konuşmacının yer alacağı 29. Kalite Kongresi'nde 18 paralel oturum ve uydu etkinliklerle online network organizasyonları da düzenlenecek.

Kalite Derneği, Türkiye, Kongre, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bu yıl Kalite Kongresi 'Yeni Yönler Yeni Ufuklar' ana temasıyla online yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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