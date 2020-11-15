Buca Belediyesinden çadır kentin miniklerine hafta sonu sürprizi - Son Dakika

Buca Belediyesi, çadır kentin minik misafirlerine hafta sonu sürprizi yaptı. Animatör gösterileriyle doyasıya eğlenen çocuklara pamuk şeker ikram edildi. Alanda gerçekleştirilen kukla oyunuyla korona virüs tedbirlerini eğlenceli bir şekilde öğrenen çocuklar, sihirbaz gösterisiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

Deprem anından beri çocuklar başta olmak üzere tüm hemşehrilerin yanında olan Buca Belediyesi, hafta sonu çadır kentteki minikleri yalnız bırakmadı. Buca Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, Buca Şirinyer Hipodromu'nda kurulan çadır kentte yaşayan çocuklar için eğlence sahnesi kuruldu.

Gönüllerince eğlendiler

Buca Belediyesi Pırlanta Merkezi eğitmenleri eşliğinde alana gelen gösteri ekibi, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı. Çocuklar, boyama etkinlikleriyle başlayan programda, animatör ekibiyle birlikte şarkılar söyleyerek gönüllerince dans etti. Keyifli yarışmalarla doyasıya eğlenen çocuklara pamuk şeker ikram edildi.

Kukla oyunu ve sihirbazlık gösterisi

Minikler, animatör gösterisinin ardından tiyatro ekibi tarafından sahnelenen kukla oyununu izledi. Kahkahaya doyan çocuklara oyunda eğitici ve öğretici bilgiler verilirken özellikle korona virüs salgına karşı tedbirlerin alınması gerektiği anlatıldı. Kukla ve sihirbazlık gösterilerine eşlik eden çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. - İZMİR