Buca'nın Cumhuriyet Kütüphanesi, Çocukların Uğrak Noktası Oldu

(İZMİR) - Buca Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve kısa sürede vatandaşların uğrak noktası haline gelen Cumhuriyet Kütüphanesi, açıldığı günden bu yana en çok çocukların yüzünü güldürdü. Kütüphane, sunduğu zengin kaynaklarla minik okuyucuların hem derslerine destek oluyor hem de okuma alışkanlıklarını pekiştiriyor.

Buca Belediyesi'nin tarihi Ernest Balladur Köşkü'nde hizmete açtığı Cumhuriyet Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı binin üzerinde çocuk kitabıyla küçük yaştaki kitapseverlerin ilgi odağı oldu. Farklı yaş gruplarına uygun, eğlenceli ve öğretici kitaplarla dolu olan Çocuk Kitaplığı bölümü, çocukların okumayı sevmesi ve yeni dünyalar keşfetmesi için ideal bir ortam sunuyor.

Geleceğimiz burada yetişiyor

Cumhuriyet Kütüphanesi'nin açıldığı günden bu yana en çok çocuklara hizmet vermesinden duyduğu memnuniyetini ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, tesisin amacına uygun kullanıldığını görmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çağdaş ve aydınlık bir gelecek inşa etmek için okuyan, sorgulayan ve araştıran nesillerle mümkün olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Duman, "Cumhuriyetimizin adını taşıyan bu kütüphane, onların bilgiye ulaşma, eşit şartlarda eğitim görme hakkının bir güvencesidir. Tüm ailelerimizi, çocuklarını kütüphanemizin sunduğu bu ücretsiz ve zengin dünyaya yönlendirmeye davet ediyorum. Kitaplar, Buca'nın geleceğini aydınlatmaya devam edecek" diye konuştu.

Minik Müdavimden Tavsiye: "Herkes Kitap Okusun"

Kütüphanenin minik müdavimlerinden 11 yaşındaki Ecrin Coşkun, kitap okumanın önemini vurgulayarak yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu. Kütüphanenin kendi hayatında büyük bir yer kapladığını anlatan Coşkun, "Çok fazla kitap okuduğum için maddi olarak zorlanıyordum, burayı keşfettim. Çok iyi oldu. Burada kitap okumanın yanı sıra bazı aktiviteler de yapılıyor. Mesela geçtiğimiz günlerde çiçek diktik. Çok eğlendik ve yeni arkadaşlar kazanıyoruz. Arkadaşlarımla beraber aynı kitabı okuduğum için kitap üzerinde sohbet ediyoruz" dedi.