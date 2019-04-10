Son Dakika Haberleri: Bucak'ta Robotik Kodlama Maker Sınıfı Açıldı

Bucak'ta Robotik Kodlama Maker Sınıfı Açıldı

1 saat önce

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen ve açılışı yapılan Bucak Bilim Festivali kapsamında, Bucak Adem Tolunay Fen Lisesinde Robotik Kodlama MAKER sınıfı açıldı.

Bucak'ta Robotik Kodlama Maker Sınıfı Açıldı, System.String[]
TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri destekleme programı tarafından desteklenen ve açılışı yapılan Bucak Bilim Festivali kapsamında, Bucak Adem Tolunay Fen Lisesinde Robotik Kodlama MAKER sınıfı açıldı.

MAKER Sınıfı açılışını, Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın eşi Fatma Nur Şıldak ve Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'in eşi Sıla Sezgin yaptı. Açılışta, öğrencilerin kendi imkanları ve el becerileri ile yaptığı el işi ve benzeri çalışmalar, MAKER Robotik Kodlama sınıfında sergilendi ve öğrencilerin yaptığı bazı portatif robotların gösterisi sunuldu. Sergide, siyah çizgi üzerinde ilerleyen robot, su altında keşif aracı ve cep telefonu ile kontrol edilebilen robotlar dikkat çekti. - BURDUR
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:25 Kaynak: İHA
Hasan Şıldak, Burdur, Tolunay Kafkas, Bucak, Güncel
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