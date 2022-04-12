Bucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika
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Bucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

12.04.2022 23:19
Bucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Şehit aileleri ve gaziler, Burdur'un Bucak Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Şehit aileleri ve gaziler, Burdur'un Bucak Kaymakamlığınca düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kent Ormanı'nda düzenlenen iftara, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, Kaymakam Erol Tanrıkulu, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, İlçe Müftüsü Mehmet Ersöz ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kaymakam Tanrıkulu, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, vatan topraklarının kolay elde edilmediğini söyledi.

Ülke topraklarında rahatça nefes alınıyorsa bunu şehitlere ve gazilere borçlu olduklarını vurgulayan Tanrıkulu, bir kez daha şehit yakınlarının, gazilerin ve vatan kahramanlarının önünde eğildiğini ifade etti.

Tanrıkulu, Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Güzel vatan toprağında yaşıyoruz. Bu vatan toprağını da her zaman kollamak ve korumak zorundayız." diye konuştu.

Program, duaların ardından hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

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Burdur, Mevla, Bucak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bucak'ta şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu - Son Dakika


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