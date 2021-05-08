Bucaspor 1928'in inancı tam
08.05.2021 12:08
MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde pazartesi günü deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor'la evinde rövanş müsabakasına çıkacak Bucaspor 1928'de tüm planlar tur üzerine kuruldu.
MİSLİ.com 3'üncü Lig Play-Off çeyrek finalinde pazartesi günü deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Arnavutköy Belediyespor'la evinde rövanş müsabakasına çıkacak Bucaspor 1928'de tüm planlar tur üzerine kuruldu. Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu Play-Off maçlarının stres ve gerilim yüklü olduğunu belirterek, "Biz İstanbul'dan avantajlı bir skorla döndük. Evimizde kazanıp yarı finale adımızı yazdıracağımıza inancım tam. Sakin kalacağız ve gerekeni yapacağız. Hedefimiz sezon başından bu yana şampiyonluktu. Normal sezonu ikinci sırada bitirsek de Play-Off'tan amacımıza ulaşacağız" dedi.
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