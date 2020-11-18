Bucaspor 1928'in rakibi Kızılcabölükspor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Nevşehir Belediyespor'a 2-1 yenilerek zirveye ortak olma şansını kaybeden Bucaspor 1928, yarın evinde Kızılcabölükspor'la karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak 10'uncu hafta mücadelesinde Serkan Gürbüz düdük çalacak.

Ev sahibi ekipte bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, kırmızı kart cezalısı Yalçın ve tedavileri süren Bartu ile Burak Sürmeli forma giyemeyecek. Koronavirüslü oyuncu sayısı 1'den 3'e çıkan Kızılcabölükspor'da sarı kart cezalısı Mustafa Altun ve tedavileri süren Şefik Can ile Kıvanç kadroda yer almayacak. Ligde 2'nci sırada yer alan Bucaspor 1928'in 19 puanı, 12'nci basamaktaki Kızılcabölükspor'un ise 9 puanı bulunuyor.