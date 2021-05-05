Bucaspor 1928 Play-Off'ta perdeyi açıyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonu ikinci sırada tamamlayıp Play-Off'ta 5'inci Arnavutköy Belediyespor'la eşleşen Bucaspor 1928 çeyrek final ilk maçına yarın çıkacak. Arnavutköy Bolluca Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Eycan, Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör Uğur Balcıoğlu, deplasmanda avantajlı bir skorla döneceklerine inandığını söyledi. Balcıoğlu, "10 Mayıs Pazartesi günü rakibimizle evimizde rövanş maçına çıkacağız. İstanbul 'dan avantajlı bir sonuçla ayrılıp yarı finalin kapısını aralamak istiyoruz" dedi.

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