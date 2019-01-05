Son Dakika Haberleri: Bucaspor'da Muhammet İsyanı

Bucaspor'da Muhammet İsyanı

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da U19 takımının en golcü oyuncularından olan Muhammet Arslantaş'ın Medipol Başakşehir'le 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalaması camiayı karıştırdı.

Bucaspor'da Muhammet İsyanı, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bucaspor'da U19 takımının en golcü oyuncularından olan Muhammet Arslantaş'ın Medipol Başakşehir'le 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalaması camiayı karıştırdı. Geçen sezon Eski Başkan Ahmet Doğan döneminde cüzi bir rakam karşılığında Başakşehir altyapısına gönderilen 21 yaşındaki oyuncudan hiç bedel alınamayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medya üzerinden eski yönetime ağır eleştiriler yöneltti. 

Futbolseverler paylaştıkları mesajlarda, "Geleceğin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Muhammet Arslantaş, takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ahmet Doğan yönetimi Muhammet'i Başakşehir altyapısında deneyim kazanarak parlaması için gönderdi. Ancak oyuncu Başakşehir'le sözleşme imzaladı. Bu nasıl bir anlaşma? Kulübümüz bu oyuncudan para kazandı mı?" ifadelerini kullandı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:57 Kaynak: DHA

Ahmet Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu, Başakşehir, Bucaspor, Spor
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