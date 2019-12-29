Bucks, Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Magic'i yendi | NBA'de gecenin sonuçları - Son Dakika
Son Dakika Spor Bucks, Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Magic'i yendi | NBA'de gecenin sonuçları - Son Dakika Spor

Bucks, Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Magic'i yendi | NBA'de gecenin sonuçları

6 saat önce

NBA'e 14 maçla devam edildi.

Bucks, Ersan İlyasova'nın yıldızlaştığı maçta Magic'i yendi | NBA'de gecenin sonuçları, System.String[]

NBA'e 14 maçla devam edildi. Takımı Bucks'ın Magic'i 111-100 yendiği mücadelede 26 dakika 35 saniye süre alan Ersan İlyasova, 17 sayı, 14 ribaunt, 5 asist, 1 blokla oynadı.


Yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun görev yapmadığı karşılaşmada sezonun 29. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Bucks'ta Khris Middleton 21, George Hill ve Robin Lopez 17'şer sayı attı.


Magic'te Evan Fournier'nin 23, Nikola Vucevic'in 21 sayısı sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.


Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın Miami Heat'e konuk olduğu ve uzatmada 117-116 kaybettiği karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.


Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman ise deplasmanda 94-88 kazandıkları Minnesota Timberwolves mücadelesini 7 sayı, 7 ribaunt, 1 asistle noktaladı.


NBA'e 5 maçla devam edilecek.


Sonuçlar


Denver Nuggets- Memphis Grizzlies: 119-110


New Orleans Pelicans- Indiana Pacers: 120-98


Boston Celtics- Toronto Raptors: 97-113


Minnesota Timberwolves-Cleveland Cavaliers: 88-94


Miami Heat-Philadelphia 76ers: 117-116 (Uzatmada)


Chicago Bulls- Atlanta Hawks: 116-81


Washington Wizards- New York Knicks: 100-107


Houston Rockets- Brooklyn Nets: 108-98


San Antonio Spurs- Detroit Pistons: 136-109


Golden State Warriors- Dallas Mavericks: 121-141


Milwaukee Bucks- Orlando Magic: 111-100


Sacramento Kings- Phoenix Suns: 110-112


Portland Trail Blazers- Los Angeles Lakers: 120-128


Los Angeles Clippers- Utah Jazz: 107-120


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Ersan

İlyasova'nın 26 dakika 35 saniye sürede 17 sayı, 14 ribaunt, 5

asist, 1 blokla yıldızlaştığı maçta, Milwaukee Bucks Orlando

Magic'i 111-100 yendi.


İşte Ersan'ın

performansı ??

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Spor Arena (@sporarena)

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Philadelphia, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:29 
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