Son Dakika Haberleri: Budo'dan Sefer İptalleri

Budo'dan Sefer İptalleri

1 saat önce

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 30 Mart'taki seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 08.00, 09.30, 16.00, 17.30 ve 18.00, 19.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle 09.30, 11.30, 16.30,18.30, 20.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Saat 08.30 ve 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Büyükçekmece), 10.30 ve 20.30 İstanbul(Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de programdan kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:08 Kaynak: AA

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