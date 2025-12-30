BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi

BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
30.12.2025 01:59
BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Bursa'da BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 seferi iptal etti.

BURSA'da Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün İstanbul, Yalova Armutlu ve Bursa arasında yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bugün (Salı) bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre, saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. Aynı gerekçeyle, 01.01.2026 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Armutlu, Ulaşım, Güncel, Yalova, Bursa

Son Dakika Güncel BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

BUDO seferleri hava koşulları nedeniyle iptal edildi
