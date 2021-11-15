BUENOS AIRES - Arjantin'de parlamento seçimleri - Son Dakika

Stadyumda toplanan seçmenler
Seçmenlerin coşkusu
La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin sahnede dans etmesi, kalabalığı coşturması
La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei'nin zafer konuşması Arjantin'deki parlamento seçimlerinde oyların %17,04'ünü alan ve Buenos Aires'ten milletvekili seçilen La Libertad Avanza partisinin adayı Javier Milei, seçim sonuçlarının ardından başkent Buenos Aires'te düzenlenen mitingle destekçileriyle buluştu.
Kaynak: AA
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