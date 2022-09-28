Küba karanlığa gömüldü! Kasırganın vurduğu ülkenin tamamında elektrikler kesildi - Son Dakika
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Küba karanlığa gömüldü! Kasırganın vurduğu ülkenin tamamında elektrikler kesildi

28.09.2022 04:56

Karayiplerde bir ada ülkesi Küba'da, Ian Kasırgası'nın etkili olması nedeniyle ülkenin tamamında elektriklerin kesildiği açıklandı.

Enerji ve Maden Bakanlığına bağlı Elektrik Birliğinden yapılan açıklamada, yaklaşık 11 milyon nüfuslu adanın tamamında elektriklerin kesildiği ve kademeli olarak elektrik hizmetinin yeniden sağlanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

3. kategori şiddetindeki Ian Kasırgası'nın, salı sabahı Küba'nın batısından geçmesi sebebiyle bölgede hasar meydana geldi ve birçok kişi tahliye edildi.

KASIRGA ABD'YE GİDİYOR

Şu ana kadar can kaybı bildirilmezken, yetkililer kasırganın verdiği zararın tespiti için çalışıyor. Kasırganın, perşembe sabah saatlerinde ABD'nin Florida eyaletinin körfez bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

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Kaynak: AA

Maden, Küba, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küba karanlığa gömüldü! Kasırganın vurduğu ülkenin tamamında elektrikler kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küba karanlığa gömüldü! Kasırganın vurduğu ülkenin tamamında elektrikler kesildi - Son Dakika
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