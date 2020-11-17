Bugün ne yapsak - Son Dakika

Bugün ne yapsak

17.11.2020 07:40
Bugün ne yapsak, System.String[]

* * Astrologlar uyarıyor.

* *

Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter'in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. "Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi" deme vakti.

* *

Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.

* *

Başkent İletişim Akademisi'nin Instagram hesabını takip edin. Kelimelerin doğru yazılışlarını paylaşıp, doğru bildiğimiz bir yanlışımızı fark etmemizi sağlıyorlar.

* *

Bir tiyatro oyununu podcast'ten dinleyin. Takın kulaklığınızı, seçin sevdiğiniz oyunu. Gözlerinizi de kapadınız mı sizden mutlusu yok.

* *

Evde tek başınayken şarkı dinleyemeyenler var. Yapmayın bunu. Günde birkaç farklı şarkı dinlemek hafızayı güçlendiriyor ve depresyon riskini azaltıyor. Hafif hafif çalan müziğe kendimizi kaptıracağımız bir gün bugün.

* *

2003 Güney Kore yapımı "Old Boy" (İhtiyar Delikanlı) adlı filmi seyredin. Ben birçok kez izledim.

* *

Nişantaşı'nda Paris kafesi hissi yaratan 'Gizia Brasserie' açıldı. Kahvenin yanında çikolatalı tatlılarından söylerseniz, mutluluk bir süreliğine garanti.

Nişantaşı'nın Cabbar'ı artık lezzetlerini kapınıza getiriyor. Labneli yoğurt üzerine nohut ve bifteğe sarılı kebabıyla akşamınızı güzelleştirin.

* *

Psikiyatrist Bahar Tezcan'ın "Terapi Odasında İyileşen İlişkiler" adlı bir kitabı var. Muazzam kurgulamış Bahar Hanım. Başucunuza çok yakışacak.

İspanyol Diva Monica Molina, bu akşam Cemal Reşit Rey'de konser verecek. Halen bilet almak için vaktiniz var.

Onur Ünsal'ın tek kişilik oyunu 'Babamı Kim Öldürdü' bu akşam Trump Sahne'de. Fransız genç bir yazarın eserinden uyarlanan çarpıcı tiyatro oyunu gün sonu için iyi bir alternatif olabilir.

* *

Teknolojiyle aranız iyiyse 'Huawei' ilginç bir iş yapıyor. Teknoloji devi, İstinye Park ve Canpark AVM'deki servislerine gelen müşterilere sürpriz hediyeler dağıtıyor. Hediye almak mutlu eder.

* *

Uzun zamandır aramadığınız bir aile büyüğünüz ya da fikirlerine değer verdiğiniz bir yakınınız varsa bir telefon açın. Hal hatır sorun. Türk kahvesi eşliğinde az biraz içinizi dökün.

Bugün ne yapsak

Tiyatro, Başkent, Jüpiter, Venüs, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bugün ne yapsak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan, F-35 alımı için ABD'ye resmi talepte bulundu Model Cansu Taşkın: Babam para istedi, mahkemeye verdim Damla Ersubaşı, yeniden çekilecek 'Sihirli Annem' dizisiyle ilgili iddiaları yalanladı: Eski kadrodan kimse yok Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor 9 yıl cinsel istismarda bulunduğu Emre'nin intiharına neden olan 69 yaşındaki akrabaya 26 yıl hapis Şarkıcı Bulut Duman, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Ağaca çarparak ikiye bölünen aracın sürücüsü yola fırladı Ağaca çarparak ikiye bölünen aracın sürücüsü yola fırladı         
01:53
Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi         
00:39
Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı         
23:25
Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum Nihal Yalçın'dan Öykü Karayel'in oyunculuğunu övenlere tepki: Bazı konularda cehaletinizi görüyorum         
22:42
Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz Peş peşe gelen başarılı aşı çalışmalarının ardından DSÖ'den açıklama: Etkilerini bilmiyoruz         
21:51
Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu         
19:35
Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor Fenomen Bahar Candan, alışveriş için aylık 300 bin lira harcıyor         
19:05
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada İş yerinden su içen çocuğu tekme tokat dövdükten sonra yere çarptı! O anlar kamerada         
17:39
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler Hindistan'da iğrenç olay! 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup taşlayarak öldürdüler         
15:15
Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı         
15:09
Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi! Hastanede ölümle pençeleşiyorlar         
12:12
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu'ndan koronavirüse karşı gargara önerisi! Tarifi bizzat verdi         
11:31
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 07:49:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bugün ne yapsak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei