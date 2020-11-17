Bugün ne yapsak

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Astrologlar uyarıyor. Venüs ve Jüpiter'in etkisiyle tembellik dolu birkaç gün bizi bekliyormuş. "Eyyy Venüs, eyyy Jüpiter sen mi büyüksün ben mi" deme vakti.

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Gardırop detoksu yapalım. Açın dolabı, giymediğiniz kıyafetlere bir bakın. Çıkarıp ihtiyacı olanlara verin. Dolabınız ve içiniz eş zamanlı ferahlayacak.

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Başkent İletişim Akademisi'nin Instagram hesabını takip edin. Kelimelerin doğru yazılışlarını paylaşıp, doğru bildiğimiz bir yanlışımızı fark etmemizi sağlıyorlar.

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Bir tiyatro oyununu podcast'ten dinleyin. Takın kulaklığınızı, seçin sevdiğiniz oyunu. Gözlerinizi de kapadınız mı sizden mutlusu yok.

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Evde tek başınayken şarkı dinleyemeyenler var. Yapmayın bunu. Günde birkaç farklı şarkı dinlemek hafızayı güçlendiriyor ve depresyon riskini azaltıyor. Hafif hafif çalan müziğe kendimizi kaptıracağımız bir gün bugün.

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2003 Güney Kore yapımı "Old Boy" (İhtiyar Delikanlı) adlı filmi seyredin. Ben birçok kez izledim.

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Nişantaşı'nda Paris kafesi hissi yaratan 'Gizia Brasserie' açıldı. Kahvenin yanında çikolatalı tatlılarından söylerseniz, mutluluk bir süreliğine garanti.

Nişantaşı'nın Cabbar'ı artık lezzetlerini kapınıza getiriyor. Labneli yoğurt üzerine nohut ve bifteğe sarılı kebabıyla akşamınızı güzelleştirin.

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Psikiyatrist Bahar Tezcan'ın "Terapi Odasında İyileşen İlişkiler" adlı bir kitabı var. Muazzam kurgulamış Bahar Hanım. Başucunuza çok yakışacak.

İspanyol Diva Monica Molina, bu akşam Cemal Reşit Rey'de konser verecek. Halen bilet almak için vaktiniz var.

Onur Ünsal'ın tek kişilik oyunu 'Babamı Kim Öldürdü' bu akşam Trump Sahne'de. Fransız genç bir yazarın eserinden uyarlanan çarpıcı tiyatro oyunu gün sonu için iyi bir alternatif olabilir.

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Teknolojiyle aranız iyiyse 'Huawei' ilginç bir iş yapıyor. Teknoloji devi, İstinye Park ve Canpark AVM'deki servislerine gelen müşterilere sürpriz hediyeler dağıtıyor. Hediye almak mutlu eder.

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Uzun zamandır aramadığınız bir aile büyüğünüz ya da fikirlerine değer verdiğiniz bir yakınınız varsa bir telefon açın. Hal hatır sorun. Türk kahvesi eşliğinde az biraz içinizi dökün.