Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak - Son Dakika
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Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılına ait gelir vergisinin ikinci taksit ödemelerinde bugün son gün. MTV borcunu süresinde ödemeyen araç sahipleri araçlarını satamayacak ve muayeneden geçiremeyecek. Borcun uzun süre ödenmemesi halinde ise haciz uygulanabilecek, muayenesiz araçların ikinci kez denetimde yakalanması durumunda trafikten men edilmesi söz konusu olabilecek.

2026 yılının ikinci yarısına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile 2025 yılında elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksit ödemeleri için tanınan süre bugün sona eriyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, söz konusu vergilerin ikinci taksitlerinin gün sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

ÖDEMELER DİJİTAL ORTAMDAN DA YAPILABİLİYOR

Mükellefler ödemelerini Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı veya banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Ayrıca yurt dışında faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla da ödeme yapılabiliyor.

MTV ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi üzerinden şifreye ihtiyaç duyulmadan plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belgesi tarihi bilgilerinden biri girilerek yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra PTT iş yerleri ve vergi daireleri üzerinden de ödeme imkanı bulunuyor. GİB, internet üzerinden ödeme yapacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca "gib.gov.tr" veya bankaların resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

ÖDEMEYENLERİ CİDDİ YAPTIRIMLAR BEKLİYOR

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni süresi içinde ödemeyen araç sahipleri araçlarını satamayacak ve muayene işlemlerini yaptıramayacak. Muayene yaptırılmadığı için idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek sürücüler, ikinci kez denetimde yakalanmaları halinde araçlarının trafikten men edilmesi riskiyle de karşılaşacak.

Öte yandan MTV borcunun uzun süre ödenmemesi halinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından haciz işlemleri de uygulanabiliyor.

MTV Ödeme, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika MTV Ödeme Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Uuu bbb Uuu bbb:
    harcını öde diyor akp 1 0 Yanıtla
  • Erhan Kalkan Erhan Kalkan:
    başlığa bak kullanamayack neden yasakmı mtv borcu olduğunda aracını kullanamaz diye yasakmı var 1 0 Yanıtla
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