Buharkent MYO'da 'Aydın'da Arkeoloji ve Kültürel Miras' anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Buharkent MYO'da 'Aydın'da Arkeoloji ve Kültürel Miras' anlatıldı - Son Dakika

Buharkent MYO'da 'Aydın'da Arkeoloji ve Kültürel Miras' anlatıldı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Haydi Buharkent Üniversiteye' projesi kapsamında Aydın'da Arkeoloji ve Kültürel Miras konulu seminer gerçekleşti.

Buharkent MYO'da 'Aydın'da Arkeoloji ve Kültürel Miras' anlatıldı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Haydi Buharkent Üniversiteye' projesi kapsamında Aydın'da Arkeoloji ve Kültürel Miras konulu seminer gerçekleşti.


Seminere, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent MYO Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler, muhtarlar, akademik ve idari personel, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.


ADÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez'in gerçekleştirdiği seminerde, Aydın'ın antik çağdan günümüze kadar değişen yerleşimleri, Aydın'da bulunan antik kentler ve bu antik kentlerin tarihe damga vurmuş kişi ve olayları konuşuldu.


ADÜ adına üniversite-halk kaynaşmasının en güzel örneklerinden biri olan 'Haydi Buharkent Üniversiteye!' projesine halkın ilgisinin her geçen gün artıyor olması dikkatleri çekti. Buharkent MHP İlçe Başkanı Mustafa Çakır tarafından ikram edilen tavuklu pilav etkinlik öncesinde dağıtıldı. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Buharkent, Arkeoloji, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:04 Kaynak: İHA
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