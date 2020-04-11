Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
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Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı

6 saat önce

Romanya'daki Türk iş camiasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Bükreş Belediyesine yaptığı yardımlar memnuniyetle karşılandı.

Bükreş'te Türk iş camiasının yardımı memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Romanya'daki Türk iş camiasının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için Bükreş Belediyesine yaptığı yardımlar memnuniyetle karşılandı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, kendilerinin himayelerinde Türk İşadamları Derneği (TİAD) ve Bükreş Belediyesi ile iş birliği içerisinde "Birlikteyiz Romanya" adını verdikleri yardım kampanyasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu zor zamanları geride bırakmak için dayanışma ve özellikle dost ülkeler arasında iş birliğinin gerekli olduğunu vurguladı.

Kampanyanın Türk iş insanlarının Rumen toplumuna vefa borcunu ödemesi olarak görülebileceğini belirten Aramaz, Romanya'da yerleşik Türk- Tatar toplumunun yanı sıra iki ülke arasında dostluk köprüleri oluşturan Türk iş camiasına teşekkür etti.

Aramaz, salgına karşı ön cephede özveriyle mücadele veren tüm sağlık çalışanlarına da şükranlarını iletti.

Bükreş Belediye Başkanı Gabriela Firea, Bükreş'te salgınla etkin mücadele amacıyla bulundukları destek çağrısına cevap veren Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği ve TİAD'ye teşekkür ederek, Kovid-19'la mücadelede ihtiyaç duyulan bu malzemelerin Türk-Rumen dostluğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Firea, Türk iş adamlarınca hastanelerin ve karantina merkezlerinin kullanımına sunulmak üzere hibe edilen 33 bin parça malzemeyi teslim almaktan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

TİAD Başkanı Güven Güngör ise Romanya'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek amacıyla başlatılan yardım kampanyasıyla hastanelerin, sağlık birimlerinin ve ihtiyaç sahiplerinin gereksinim duyduğu sağlık malzemeleri, ekipmanları ve diğer gereksinimlerin karşılanmasına ellerinden geldiği kadar katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Güngör, artık bir parçası haline geldikleri Romanya'nın insanı ve kurumlarına, zor günlerinde de yanlarında olduklarını göstermek istediklerini de ifade etti.

"Birlikteyiz Romanya" kampanyasında toplanan yardımlar dün Bükreş Arena Stadyumu'nda törenle teslim edilmişti.

Romanya, Türk İş, Bükreş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 03:38 Kaynak: AA

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