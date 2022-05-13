Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

13.05.2022 11:01
Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Muş'un Bulanık ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilendi.

Muş'un Bulanık ilçesinde lise öğrencilerinin hazırladığı projeler 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarında sergilendi.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hazırladıkları projeleri tanıtmak için program düzenledi.

Okulun koridorunda gerçekleştirilen fuarda öğrencilerin bir yıl boyunca hazırladıkları projeler sergilendi.

Sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, şube müdürleri Ali Çiçekli, Metin Aral, AK Parti İlçe Başkanı Resul Bulut, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi Bulanık '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi Bulanıklı öğrencilerden 'geri dönüşüm' defilesi Bulanıklı öğrencilerden 'geri dönüşüm' defilesi

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulanık'ta 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika
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