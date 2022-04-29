Bulanık'ta çiftçiler için protokol imzalandı - Son Dakika
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Bulanık'ta çiftçiler için protokol imzalandı

29.04.2022 12:36
Bulanık'ta çiftçiler için protokol imzalandı

Muş'un Bulanık ilçesinde Ziraat Odası ve Denizbank arasında protokol imzalandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde Ziraat Odası ve Denizbank arasında protokol imzalandı.

Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, yaptığı açıklamada, çiftçilere kolaylık sağlamak istediklerini söyledi.

Denizbank ile yapılan protokolden söz eden Taşdemir, "Üretici kart kullanan ve kullanacak olan çiftçilerimize gübre, mazot, ilaç ve yem alışverişlerinde 6 aya varan vade ile sıfır faiz avantajı sağlanacak. Ayrıca çiftçilerimize yılda 36 aya varan vadelerle avantajlı faiz oranları için anlaşma sağlanmıştır. Odamıza kayıtlı üreticilerimiz konuyla ilgili detaylı bilgiyi Denizbank şubesinden edinebilirler." dedi.

Protokol törenine Denizbank Şube Müdürü Süleyman Kalaycıoğlu, Denizbank Şube Tarım Portföyü Mehmet Salihoğlu katıldı.

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Ziraat Odası, Denizbank, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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