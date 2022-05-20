Bulanık'ta lise öğrencileri mezuniyetlerini kutladı

Muş'un Bulanık ilçesinde lise öğrencileri, mezuniyetlerini kutladı.

Anadolu Lisesinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında mezun olacak öğrenciler için tören düzenlendi.

Okul bahçesindeki programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Tunçel, "Değerli gençler bütün toplum ve ulusların umutları ve güvenceleri genç nesillerdir. Elbette bizimde geleceğimiz ve güvencemiz sizlersiniz. İnanıyorum ki sizler bu umutları ve güveni boşa çıkarmayacak, ülkemizi çağdaş uygarlık düzenine çıkaracaksınız. Ama bizleri daha da mutlu edecek şey ileride sizleri öncelikle iyi bir insan ve iyi bir iş sahibi olarak görmektir." dedi.

Çeşitli gösterilerin yapıldığı törende öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.